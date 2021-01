Chris Evans sarà ancora Captain America: fake news o realtà?

News Cinema

Arriva dagli Stati Uniti una notiziona per i fan del Marvel Cinematic Universe: Chris Evans riprenderà il ruolo di Captain America in un futuro film Marvel.

State leggendo ovunque la notizia del ritorno di Captain America? Dell'unico e solo Steve Rogers? Certo che sì. Ora calmatevi, respirate, sedetevi e ne parliamo. Sappiamo bene quale epilogo in Avengers: Endgame abbia avuto l'arco narrativo del personaggio interpretato da Chris Evans. È stato un onorabile congedo, un triste ma sereno addio. Tanto che l'attore aveva più volte confermato di uscire dal giro dei film Marvel per intraprendere altre strade, lasciando spazio a qualcun altro come simbolicamente accade quando nel film il Cap passa il mitico scudo a Falcon.

Dagli Stati Uniti giunge notizia di un ripensamento, un nuovo accordo tra la Marvel e Chris Evans per riportare il personaggio sullo schermo di una futura produzione. Prima di inziare a fantasticare... calmatevi, respirate, sedetevi e ne parliamo. Verifichiamo la veridicità della notizia andando alla fonte. È il magazine hollywoodiano Deadline a dare lo scoop vantando, giustamente, di averne l'esclusiva. Non si tratta di una notizia ufficiale, come spiegano nell'articolo, ma di una soffiata da parte di un insider di cui non rivelano l'identità. Deadline è una testata con un'alta reputazione nel settore dell'industria cinematografica e prima di sparare una breaking news così grossa, avrà verificato più volte le parole dell'informatore segreto ritenendole attendibili. Pur restando concreta l'ipotesi di un buco nell'acqua da parte del magazine, la percentuale che l'accordo Marvel/Evans sia vero è molto alta.

Se così fosse, dunque, in quale film o serie Marvel potremmo rivedere Captain America? Le possibilità sono infinite. Abbiamo ormai capito che la timeline di una storia del Marvel Cinematic Universe può essere alterata, rivisitata, reiventata dal team creativo. Il Cap potrebbe tornare in un semplice cameo di pochi minuti in uno dei multiversi che si apriranno nella Fase 4, oppure, avere una serie tutta sua insieme all'amata Peggy Carter per mostrarci quale vita abbia vissuto quando è sparito alla fine di Avengers: Endgame. Prima però serve l'ufficialità, quindi attendiamo conferma dell'accordo da parte di Chris Evans o della Marvel. Poi, qualora arrivasse, armiamoci di pazienza perché ci vorranno almeno un paio d'anni prima il ritorno avvenga realmente sullo schermo di fronte ai nostri.

Leggi anche Avengers Endgame, Chris Evans poteva mancare nel finale, nei panni del vecchio Cap?