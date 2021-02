Chris Evans: operato all'anca il suo cane, lui gli cuce il pupazzo strappato

News Cinema

L'attore Chris Evans ha postato su Instagram una foto del suo cane Dodger, convalescente dopo un operazione all'anca.

Non che ci siano dubbi sul fatto che nessuno avrebbe potuto essere un miglior Captain America di lui, ma se qualcuno avesse ancora qualche riserva, oggi può archiviarla.

Chris Evans è legatissimo al suo cane, come mostra il suo profilo Instagram in cui molti post sono dedicati all'animale a quattro zampe. Dodger (chiamato così perché somigliava a un cane con quel nome nel film animato Oliver & Company del 1988) è un Jack Russell Terrier che l'attore ha preso nell'autunno 2015 in un canile dalle parti di Savannah, in Georgia, mentre girava il film Gifted - Il dono del talento.

È stato amore a prima vista per i due, diventato uno di quei profondi legami tra due esseri viventi che solo chi ha un animale domestico può davvero capire.

Per il frequente problema della displasia dell'anca che affligge i cani di taglia medio-grande, Dodger ha subìto in questi giorni la seconda operazione per inserire una protesi (la prima all'altra zampa è stata eseguita a luglio 2020). Chris Evans questa volta, per meglio accudire il suo cane durante la convalescenza, ha superato se stesso. L'attore ha preso ago e filo e ha suturato gli strappi che affliggevano il pupazzo amico di Dogder.

"Ieri mentre era sotto i ferri lui e lo era anche il suo leone preferito (rimasto infortunato da novembre dopo un brutto strappo)" scrive Evans su Instagram, "Non avevo mai cucito niente prima d'ora, ma sono piuttosto orgoglioso del mio pessimo lavoro".

Qui sotto le foto di Dodger e del leone dopo l'operazione "di entrambi" e più in basso il video del loro primissimo incontro al canile tra Evans e il suo cane, quando Dodger si chiamava ancora Benny.