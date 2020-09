Chris Evans: la foto con le sue parti intime diventa un richiamo al dovere per gli americani

News Cinema

Dopo l'errore del post con il suo organo genitale, Chris Evans ha trovato il modo di canalizzare utilmente l'attenzione dei follower.

Sarete ormai a conoscenza della notizia. Che il 3 novembre si vota per le presidenziali USA.

Ah, poi è successo che Chris Evans ha accidentalmente postato su Instagram una stories le cui ultime immagini rivelavano una parte della galleria fotografica del suo smartphone e, tra le icone delle fotografie, ce n'era una che ritraeva la silouhette di un pene. Presumibilmente il suo.

Nonostante abbia eliminato il video quasi subito, per alcuni i follower c'è stato tempo a sufficienza per fare uno screenshot. Le parti intime di Captain America sono dunque diventate il trend degli ultimi due giorni sui social, ma con una mossa di estrema intelligenza, l'attore ha si è manifestato due giorni dopo scrivendo questo tweet: "Ora che avete la mia attenzione... VOTATE il 3 novembre".

Evans è sempre stato piuttosto attivo politicamente, manifestando spesso negli anni il suo pensiero. Il suo ultimo impegno extra artistico è stato quello di fondare il sito di informazione di nome A Starting Point per fornire le basi a tutti coloro che trovano difficoltà nella comprensione dell'attualità politica, affinché possano farsi un proprio pensiero e capire l'importanza del voto per rieleggere l'attuale Presidente degli Stati Uniti Donald Trump o propendere per un cambio di rotta con lo sfidante candidato democratico Joe Biden.

Chris Evans sta dunque gestendo la situazione in modo esemplare, "e ringrazio i miei fan che sono venuti in supporto" ha detto l'attore in un'intervista parlando di tutte le persone che si sono mobilitate per arginare la diffusione di quello scatto sul web. Superato l'imbarazzo della foto hot postata per errore, l'attore ha trovato il modo di ribaltare la frittata richiamando al dovere e al senso civico i suoi connazionali.