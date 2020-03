Chris Evans in... Bermuda per Scott Derrickson

News Cinema

Attore e regista ereditano il thriller che due anni fa avrebbe dovuto dirigere Sam Raimi e che a sua volta dirigerà il sequel di Doctor Strange lasciato da Derrickson.

Due anni fa sembrava certo che il thriller sul triangolo delle Bermuda - che oggi si intitola semplicemente Bermuda - sarebbe stato diretto da Sam Raimi e interpretato da Ryan Reynolds. Ma come sappiamo le certezze, al cinema, hanno vita effimera. Adesso si sa che il progetto sarà realizzato dal regista di Doctor Strange, Scott Derrickson, che ha di recente lasciato la regia del sequel di Doctor Strange finito, guarda un po', proprio nelle mani di Raimi e che a interpretarlo sarà Chris Evans.

Si sa anche che Derrickson e il suo partner di sceneggiatura C. Robert Cargill riscriveranno da capo il vecchio copione di Doug Miro e Carlo Bernard. Una cosa comunque resta uguale: della storia non si conosce niente, se non che è ovviamente ambientata nella zona dei Caraibi in cui si dice che navi e aerei siano per anni scomparsi misteriosamente.