Chris Evans e Haley Bennett reciteranno in Red Sea Diving Resort

Chris Evans e Haley Bennett stanno per entrare - probabilmente da protagonisti - nel cast di Red Sea Diving Resort (precedentemente intitolato Operation Resort) che sarà diretto Gideon Raff, la mente produttiva dietro una serie TV interessante quale Tyrant.

La storia vera è quella del salvataggio di un gran numero di ebrei etiopi avvenuto nel 1981. Nel 1977 fu ordinato al Mossad dal Primo Ministro israeliano Menachem Begin di provare ad evacuare migliaia di persone dal Sudan per portarli sani e salvi in Israele. La base operativa da cui partì l'operazione fu appunto un resort abbandonato in Sudan, quello che ipoteticamente dovrebbe dare il titolo al film (un po' allo stesso modo di Hotel Rwanda).

A Chris Evans andrà il ruolo di Ari Kidron, un agente israeliano che si occupò della missione sul campo. Ancora non si sa invece quale ruolo interpreterà la Bennett.

Il prossimo ruolo in cui vedremo Chris Evans sarà in Gifted, nuova regia di Marc Webb. Poi ovviamente sarà di nuovo Captain America nel prossimo Avengers: Infinity War. La Bennett invece sarà nel nuovo dramma prodotto dalla DreamWorks Thank You For Your Service.