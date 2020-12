Chris Evans è al settimo cielo: "Dare la voce a Buzz Lightyear è un sogno che si avvera"

News Cinema

La Pixar ha annunciato che nel 2022 arriverà la origin story su Buzz Lightyear che avrà la voce di Chris Evans. L'attore ha commentato: "Sono in estasi, non ho parole".

Non solo siamo travolti dall'annuncio di un prequel di Toy Story, anche l'ingaggio di Chris Evans nel doppiaggio del protagonista è una notizia, come dire, piuttosto intensa. L'attore darà la voce a Buzz Lightyear in quella che è la origin story del personaggio. "Quando abbiamo creato Buzz per il primo Toy Story, ci siamo immaginati che fosse la versione giocattolo di un personaggio di qualche epico film campione di incassi... bè, dopo tutti questi anni, è ora di fare quel film", ha detto Pete Docter della Pixar alla convention Disney's Investor Day.

Il titolo del film sarà Lightyear e l'uscita è fissata al 17 giugno 2022. A dirigere il film ci sarà Angus MacLane, co-regista di Alla ricerca di Dory. Intanto Chris Evans è felice come bambino a Natale. In un post su Instagram ha scritto:

"Lavorare con la Pixar è un sogno che diventa realtà. Sono stato una grande fan dei loro film fin dall'inizio. I miei collaboratori hanno fatto fatica a contenere l'entusiasmo quando mi hanno detto che la Pixar aveva un'idea da propormi. Tutto quello che mi hanno detto è stato "Buzz Lightyear". Non sapevo cosa volessero dire visto che Buzz Lightyear è Tim Allen e nessuno può toccare al sua performance. Dovevo sapere come questo personaggio sarebbe stato diverso e quale storia sarebbe stata raccontata. Posso dire due cose in assoluta confidenza:



1) Non ho mai smesso di sorridere, da orecchio a orecchio, leggendo il soggetto del film.

2) Potete stare tutti tranquilli. E preparatevi ad emozionarvi.



Fidatevi di me quando dico che sanno davvero cosa stanno facendo alla Pixar. Questo progetto sarà speciale e non è d'intralcio per nessuno. Sorrido ogni volta che ci penso.

Evans è un grande fan della Pixar, come dice, ma lo è anche della Disney in generale. Il suo cane infatti, che ha un ruolo da co-protagonista in molti dei post sui social media dell'attore, si chiama Dodger proprio come uno dei personaggi del classico d'animazione Oliver & Company del 1988.

Qui sotto il post di Chris Evans e più in basso il tweet della Pixar con title teaser di Lightyear. Ciò appare chiaro del personaggio, è che non si tratta del giocattolo visto in Toy Story, ma del vero Space Ranger che lo ha ispirato (vero, ovviamente, all'interno del mondo degli umani di Toy Story).