Chris Evans critica Trump e la sua gestione del Coronavirus

Dopo aver lodato il coraggio dell'Italia in quarantena, l'attore blasta la risposta del Presidente degli States alla nuova emergenza sanitaria.

Se sabato scorso Chris Evans ha retwittato e lodato i video degli italiani che reagivano all'isolamento da Coronavirus sonando in finestra o sui balconi delle loro case, adesso la star dei vari Captain America parla con più veemenza del virus e se la prende, sempre su Twitter, con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e con la maniera con cui sta gestendo lìemergenza. Domenica pomeriggio, durante una breve conferenza stampa a cui erano presenti diversi funzionari della sanità e virologi vari, Trump aveva dichiarato che il governo aveva il pieno controllo della pandemia di Coronavirus, che aveva fino a quel momento contagiato 3000 persone uccidendone 61. "Staremo benissimo" - aveva detto, ignorando le obiezioni di chi giudicava la situazione molto pericolosa e in netto e rapido peggioramento. Rifiutandosi di rispondere ai giornalisti, Mr. President aveva poi abbandonato la conferenza stampa lasciando l'onere a Mike Pence, capo della task force della Casa Bianca contro il Coronavirus.

Questo comportamento proprio non è andato giù a Evans, che ha scritto sul suo social media preferito: "Il Presidente se l'è svignata dopo la sua sconclusionata conferenza stampa senza rispondere a una singola domanda. L'America vuole risposte. L'America non vuole un presidente che se la svigna durante una crisi e lasciando tutti i discorsi a Mike Pence".

Non saremo noi a dire se Chris Evans abbia torto o ragione. Certo è che, mai come in questo momento, l'opinione pubblica guarda ai rappresentati del potere con la massima attenzione, e forse, quando l’incubo sarà terminato, diverse scene politiche cambieranno.

The president just ran off stage after his rambling press conference without answering a single question. America wants answers. America wants leadership. America doesn’t want a president who runs off stage during a crisis and lets Mike Pence do all the talking.— Chris Evans (@ChrisEvans) March 15, 2020