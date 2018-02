Chris Columbus adatterà il gioco Five Night’s at Freddy’s

Five Night’s at Freddy’s è un videogame di notevole successo e da anni è in discussione un adattamento cinematografico, originariamente affidato da New Line a Gil Kenan, regista della commedia horror in performance capture Monter House. Ma si sa che a Hollywood le cose cambiano piuttosto in fretta e ora il progetto si è spostato in altri lidi, altrettanto sicuri. È approdato, infatti, alla Blumhouse, factory di successo dell’horror indie di questi ultimi anni, con all’attivo titoli come Paranormal Activity e Insidious.

La differenza rispetto a queste storie vietate ai minori è il tenore decisamente meno sanguinolento del videogame: una guardia di sicurezza si trova ad affrontare dei robot che si animano tardi la notte. Tanto che la scelta per la regia è caduta su Chris Columbus, esploratore dell’universo del fantastico per ragazzi, ma soprattutto di Harry Potter e la pietra filosofale. Lo ha annunciato la stessa Blumhouse sul suo account Twitter.

Se è comprensibile la volontà dell’ideatore del gioco, Scott Cawthon, di affidarsi a una realtà così in crescita come la Blumhouse, garante della libertà creativa del progetto, potrebbe lasciare perplessi i fan la scelta di Columbus. Recentemente ha collezionato mezzi disastri, qualitativi o economici, come come Pixels e Percy Jackson.

In periodo di Festival di Sanremo, potremmo dire che è affidabile, e un grande professionista, come si diceva di Pippo Baudo. Quello che è certo è che Five Night’s at Freddy’s è sì un videogioco horror, ma non splatter o pieno di sangue, concentrandosi soprattutto sulla tensione e sulle sorprese che fanno fare un salto. È il tentativo della Blumhouse di creare una franchise - perché no - dedicata a un pubblico più giovane. Qualcuno fa il nome di Gremlins, per individuarne la tipologia.