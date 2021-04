Chloé Zhao, un Oscar nella storia: è la seconda donna a vincere il premio per la miglior regia

News Cinema

Quello vinto dalla regista per Nomandland è il secondo Premio Oscar per la miglior regia andato a una donna nella storia dell'Academy, dopo quello vinto da Kathryn Bigelow per The Hurt Locker.

La tripletta, annunciata, di Nomanland agli Oscar 2021 entrerà nella storia almeno per un motivo. In 93 edizioni del premio, infatti, solo due volte l'Academy ha assegnato il premio per la miglior regia a una regista donna: la prima è stata solo undici anni fa, quando Kathryn Bigelow ha vinto il premio per The Hurt Locker; la seconda è stata appunto quest'anno, con la vittoria nella categoria per Chloé Zhao. Anche nel 2010, Bigelow fece doppietta vincendo anche l'Oscar per il miglior film, come accaduto a Nomadland.

Nata il 31 marzo del 1982 a Pechino, Chloé Zhao (che è il nome "occidentale" di pseudonimo di Zhao Ting) è cresciuta in Cina e a 15 anni è andatata a studiare a Brighton, in Inghilterra. Dopo essersi trasferita negli Stati Uniti, ha studiato scienze politiche al Mt Holyoke College e produzione cinematografica alla New York University. Ha esordito alla regia nel 2015 con un film presentato al Sundance e alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes, Songs My Brothers Taught Me; nel 2017 torna alla Quinzaine con la sua opera seconda, The Rider - Il sogno di un cowboy, che ottiene anche quattro candidature agli Independent Spirit Awards.

Dopo tre film così dichiaratamente indie (anzi, due, perché il contratto è stato firmato prima che realizzasse Nomadland), Zhao è stata voluta dalla Marvel per dirigere Angelina Jolie e molti altri nomi di rilievo in Gli Eterni, nuovo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe che dovrebbe debuttare nei cinema di tutto il mondo nel novembre di quest'anno.

Di pochi mesi fa la notizia che, terminata la post-produzione di Gli Eterni, Zhao si è messa al lavoro su un film che rielaborerà in versione fanta-western il mito di Dracula.