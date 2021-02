Chloé Zhao da Nomadland a Dracula: in arrivo una versione fanta-western del vampiro

News Cinema

Vincitrice del Leone d'Oro a Venezia, e prima donna asiatica a ricevere una nomination al Golden Globe, Zhao si cimenta ora con una delle figure più iconiche della storia del cinema.

Con Nomadland, che vedremo prossimamente in Italia, ha vinto il Leone d'Oro a Venezia, conquistato la prima candidatura al Golden Globe della storia per una donna asiatica, e sarà sicuramente tra le protagoniste dei prossimi premi Oscar. A novembre dovrebbe poi debuttare nelle sale - speriamo, per allora, stabilmente riaperte - con il cinecomic Marvel Gli Eterni, quello che vede protagonista Angelina Jolie, convinta a "correre in giro con una tutina dorata nei suoi quarant'anni" dalla "visione della regista", come l'attrice ha dichiarato a Vogue.

Ma Chloé Zhao non si ferma, e ha già cominciato a lavorare a un nuovo film che la vedrà in veste di regista, sceneggiatrice e produttrice: una rilettura di una delle figure più iconiche della storia del cinema, quella di Dracula, che ha intenzione di declinare in chiave fanta-western. A produrre ci sarà la Universal.

Va ricordato, peraltro, che in questo 2021 si festeggia il 90esimo anniversario del Dracula di Todd Browning con Bela Lugosi; e che al lavoro sulla Dracula c'è anche un'altra regista, Karyn Kusama, in un progetto targato Blumhouse che promette, al contrario di quello di Zhao, di essere fedele all'immaginario classico del vampiro creato da Bram Stoker.

"Sono sempre stata affascinata dai vampiri e dal concetto di Alterità che incarnano," ha dichiarato Zhao all'Hollywood Reporter, "e non vedo l'ora di lavorare con il team Universal alla reimmaginazione di una figura tanto amata."

"Lo sguardo personale di Chloé illumina le storie di coloro che sono negletti e incompresi," ha detto il presidente della Universal Pictures Peter Cramer, confermando anche lui l'eccitazione di fronte al progetto e alla volontà di lavorare in maniera nuova su Dracula.

A quanto riportato dal giornale statunitense, infatti, anche in questa versione futuristica, fantascientifica e western di Dracula dovrebbe nuovamente riproporsi il tema di coloro ai quali vivono ai margini della società, che Zhao ha affrontato in Nomadland, film che ha conquistato un totale di quattro candidature ai Globes.

Leggi anche La recensione di Nomandland