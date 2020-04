Chiudete i cinema? Noi apriamo un drive-in: è successo in Texas

News Cinema

Il circuito EVO Entertainment ha improvvisato un cinema all'aperto dove proiettare film dal tramonto al coprifuoco notturno. I biglietti sono andati a ruba.

L'arte di arrangiarsi non è una virtù esclusivamente italiana. Anche negli Stati Uniti, vista la situazione dell'industria cinematografica, qualcuno ha tirato fuori il coniglio dal cilindro e si è inventato un servizio di massima utilità per gli appassionati di film. I signori della EVO Entertainment - uno dei circuiti di sale più importanti del paese - hanno infatti deciso di improvvisare un drive-in nel parcheggio all'aperto di un cinema di Schertz, cittadina del Texas. Ovviamente la sala al chiuso è sbarrata, ma è possibile acquistare il biglietto per godersi un film all'interno della propria automobile, soli o a un metro di distanza dai propri cari.

Il drive-in texano ha aperto venerdì scorso con Spider-Man: Homecoming, quindi proiettando un film "vecchio" come fosse un cinema d'essai o di seconda visione. Il pubblico è accorso numeroso e i biglietti per tutti gli spettacoli sono esauriti. Così, adesso, non resta che pensare ad altri film da mostrare. Al momento sono già stati scelti due titoli: Top Gun e Grease. Quest'ultimo, se ben ricordate, aveva una scena che si svolgeva proprio in un drive in (e che vedete nella foto dell'articolo).

Ma non finisce qui. Come ogni drive-in degno di questo nome, il cinema open air di Schertz serve da mangiare. Gli spettatori devono pagare bevande e cibi con carta di credito tramite un'applicazione sullo smartphone, e quando gli ordini sono pronti, un impiegato con guanti di nitrile e mascherina lascia la busta fuori dalla macchina interessata.

I film del drive-in vengono proiettati sul muro esterno (dipinto di bianco) della sala cinematografica. Si comincia al tramonto e si va avanti fino alle 22.00, ora in cui scatta il coprifuoco e bisogna correre a chiudersi in casa. E se a qualcuno scappa la pipì? I bagni interni sono accessibili, a patto che non ci si accalchi fuori dalla porta.

"Questo è un momento difficile per tutti - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di EVO Entertainment Group Mitchell Roberts, commentando l'iniziativa - "quindi ci siamo imbarcati nella missione di trasmettere positività alla nostra comunità mantenendo la distanza sociale imposta dalla crisi. I film sono sempre stati una fuga per me, e volevo che diventasse tale anche per la nostra comunità in un periodo pieno di incertezza e stress".

Ne sanno una più del diavolo, questi texani. Chissà, però, se hanno letto "La notte del drive-in" di Joe Lansdale, che è nato nel loro stesso stato. Nel libro, una tranquilla maratona di horror in un cinema all'aperto si trasformava nel peggiore degli incubi...