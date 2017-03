CHiPs, un nuovo trailer vietato ai minori per il reboot

CHiPs, volutamente sbracato remake della serie tv culto andata in onda negli Usa dal 1977 al 1983, ha un nuovo trailer red band, cioè "vietato ai minori". Il film è infatti una rivisitazione in chiave demenziale, condita di umorismo adolescenziale - scatologico, scritta, diretta e interpretata da Dax Shepard, con quest'ultimo a interpretare il Jon Baker che fu Larry Wilcox e Michael Peña in quelli di Frank Poncherello (nella serie Erik Estrada).

I due si troveranno ad affrontare la minaccia di un ex-poliziotto (Vincent D'Onofrio) che semina il panico in città, a capo di una banda di rapinatori su due ruote. L'atmosfera ricorda un po' quella di 21 Jump Street.