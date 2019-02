Child's Play: ecco il trailer del reboot con Aubrey Plaza

Chucky's Back! La bambola assassina più famosa del cinema horror sta per tornare al cinema, in una nuova e più moderna versione. Creata nel 1988 da Don Mancini col primo dei sette film diretto da Tom Holland, Bambola assassina, non ha (quasi) mai conosciuto crisi, continuando a produrre negli anni sequel sanguinosamente divertenti anche se non sempre usciti al cinema.

Adesso sta per tornare sul grande schermo (in America il 21 giugno) con un reboot diretto dall'esordiente regista norvegese Lars Klevberg, rivelatosi col corto Polaroid, di cui ha anche diretto la versione lunga e con un cast capitanato da Aubrey Plaza, Gabriel Bateman e Brian Tyree Henry.

Del film è stato appena diffuso il breve trailer che vi mostriamo: Chucky ovviamente resta nell'ombra, per ora, ma lo spirito sembra davvero quello giusto.