Chiara Ferragni - Unposted: il nuovo trailer del film!

In anteprima mondiale nei prossimi giorni al Festival di Venezia, il film sarà al cinema il 17, 18 e 19 settembre prossimi.

C'è qualcosa che ancora non sappiamo su Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni - Unposted, il film di Elisa Amoruso, che sarà presentato in anteprima mondiale nella sezione Sconfini del Festival di Venezia la prossima settimana, è un'immersione a 360° nella sua sfera pubblica e interiore: per osservare la posizione che ha conquistato nei mercati della moda e del lusso attraverso i social media, per decodificare ciò che rimane incomprensibile per il pubblico dei social e per indagare come le strategie di marketing e i metodi di intrattenimento siano cambiati nell'ultimo decennio.

Ferragni è la più potente influencer della moda nel mondo secondo Forbes. È un'icona contemporanea di self made woman attenta ai diritti delle donne e ai diritti alla diversità. Rappresenta una storia di successo femminile, che continua a sedurre e conquistare milioni di fan ogni giorno, in tutto il mondo. Ma chi è la donna dietro l'immagine pubblica? Quali sono i segreti dietro alle sue imprese multimilionarie?