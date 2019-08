Chiara Ferragni - Unposted: Ecco il trailer del docufilm sulla nota influencer

News Cinema

Il film documentario su una delle fashion blogger più influenti del mondo sarà presentato in anteprima al prossimo Festival di Venezia e uscirà nelle nostre sale per soli tre giorni, il 17, 18 e 19 settembre.

Ognuno di noi ha una sua opinione su Chiara Ferragni. Che la si giudichi positivamente, negativamente oppure che ci lasci completamente indifferenti, è indubbio che sia uno dei personaggi più noti e più chiacchierati del mondo dei social media.

Gli oltre 17 milioni i follower del suo account Instagram la rendono una delle prime, se non la prima, tra gli influencer nel campo della moda, come confermato anche dalla prestigiosa rivista Forbes. Nell'era dei social network, in cui la popolarità conta più di qualunque altro valore, avere milioni di fan virtuali è un potere immenso, che stravolge ogni forma di comunicazione e porta ad avere successo attraverso una strada apparentemente facile, diffondendo l'illusione per cui basta fare dei post su Instagram per guadagnare e avere una vita da sogno.

Ma chi è davvero e come si diventa Chiara Ferragni?

Cerca di dare una risposta Chiara Ferragni - Unposted, il film documentario di Elisa Amoruso, che sarà presentato in anteprima mondiale al prossimo Festival di Venezia, per poi uscire nei cinema per soli tre giorni, il 17, 18 e 19 settembre prossimi, distribuito da 01 distribution.



Del film è appena arrivato online il trailer ufficiale. Ve lo mostriamo qui sotto:



Chiara Ferragni: Unposted: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Chiara Ferragni incarna perfettamente un fenomeno che il film indaga e approfondisce attraverso interviste a giornalisti, scrittori, sociologi, docenti di Harvard: come l’avvento dei social network abbia trasformato radicalmente, oltre alle nostre vite personali, il mondo dei media e quello del business, influenzando anche le sfere della politica. Non esiste più nulla di irraggiungibile, grazie al web, ogni obiettivo sembra improvvisamente possibile e il vecchio modo di pensare appartiene a una realtà che sembra svanire giorno dopo giorno. Il film indaga questi temi in una forma narrativa contemporanea, dai molteplici linguaggi, in cui le interviste dirette si mescolano a scene che raccontano momenti significativi della vita di Chiara, a materiali di repertorio presi direttamente dalla società virtuale, il favoloso mondo di Instagram, di cui lei è la regina indiscussa.