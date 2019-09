Chiara Ferragni sbanca il botteghino italiano

News Cinema

Nella sola giornata di ieri il documentario a lei dedicato ha incassato più di mezzo milione di euro.

513.543 euro di incasso nella sola giornata di ieri. O, se preferite, 51.219 spettatori: quasi tre volte tanti quelli del film che si è fermato al secondo posto, che non è un filmetto qualsiasi ma è IT: Capitolo 2.

Questo è il biglietto da visita con il quale Chiara Ferragni - che di biglietti da visita potrebbe benissimo fare a meno - si presenta ai botteghini italiani con il documentario a lei dedicato, o forse sarebbe meglio dire costruito attorno a lei: quel Chiara Ferragni: Unposted che è stato presentato al Festival di Venezia poche settimane fa, tra lo sdegno e l'indignazione (preventivi) di buona parte del mondo cinefilo.

Si tratta di un risultato che, come si sta commentando da più parti, e in particolare sui social network, fa impallidire quello di molto cinema italiano (e non) considerato "di qualità" e amato dalla critica e dagli appassionati. Si parla di cifre che spesso non vengono nemmeno sfiorate da alcuni film, che pure meriterebbero.

Ovvio che a un risultato come questo è da mettere in relezione diretta e quasi univoca con la straordinaria popolarità del personaggio protagonista del documentario, per il quale 50mila persone sono un'inezia, se paragonate al numero di follower cui è abituato sui social network: ma è comunque di rilievo, come dato industriale, e come spunto di riflessione per i tanti indignati di cui sopra.

Con l'occasione, però, c'è anche da citare il risultato più che lusinghiero ottenuto fino a questo momento al botteghino dal Martin Eden di Pietro Marcello, che superato il milione di euro in due settimane di programmazione: il segnale questo che, al fianco di prodotti chiaramente industriali come Chiara Ferragni: Unposted, c'è posto e pubblico nei cinema italiani anche per prodotti più inclini all'arte e alla qualità.