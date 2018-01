Chiamami col tuo nome riceve 4 nomination ai BAFTA 2018

Chiamami col tuo nome, l'acclamato film di Luca Guadagnino, con protagonisti Armie Hammer e Timothée Chalamet, in uscita nei cinema italiani il 25 gennaio prossimo, continua ad essere protagonista della stagione dei premi internazionali.

Dopo le tre nomination ai Golden Globe, le sei agli Independent Spirit Awards e le otto candidature ai Critics' Choice Awards, che saranno assegnati questa settimana a Santa Monica, il film, sceneggiato da James Ivory a partire dall'omonimo romanzo di André Aciman, inizia a ricevere riconoscimenti anche da questa parte dell'Atlantico, dove ha appena ricevuto 4 nomination ai Bafta Awards, i più prestigiosi premi cinematografici britannici, che saranno assegnati il 18 febbraio alla Royal Albert Hall di Londra. Il film di Guadagnino è stato nominato come Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Attore Protagonista (Timothée Chalamet) e Miglior Sceneggiatura non originale (James Ivory). Il giovane Timothée Chalamet è nominato anche come Miglior Stella Emergente, unica categoria votata dal pubblico.





La trama ufficiale di Chiamami col tuo nome:

È l'estate del 1983 nel nord dell'Italia, ed Elio Perlman (Timothée Chalamet), un precoce diciassettenne americano, vive nella villa del XVII° secolo di famiglia passando il tempo a trascrivere e suonare musica classica, leggere, e flirtare con la sua amica Marzia (Esther Garrel). Elio ha un rapporto molto stretto con suo padre (Michael Stuhlbarg), un eminente professore universitario specializzato nella cultura greco-romana, e sua madre Annella (Amira Casar), una traduttrice, che gli danno modo di approfondire la sua cultura in un ambiente che trabocca di delizie naturali. Mentre la sofisticazione e i doni intellettuali di Elio sono paragonabili a quelli di un adulto, permane in lui ancora un senso di innocenza e immaturità, in particolare riguardo alle questioni di cuore. Un giorno arriva Oliver (Armie Hammer), un affascinante studente americano di 24 anni, che il padre di Elio ospita per aiutarlo a completare la sua tesi di dottorato. In un ambiente splendido e soleggiato Elio e Oliver scoprono la bellezza della nascita del desiderio, nel corso di un'estate che cambierà per sempre le loro vite.

