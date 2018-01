Chiamami col tuo nome ottiene quattro nomination agli Oscar, ma intanto il Suspiria di Luca Guadagnino ha un teaser poster

Luca Guadagnino, complici anche le quattro candidature all'Oscar 2018 ottenute con Chiamami col tuo nome, è oramai il regista preferito degli italiani, questo lo abbiamo capito.

Ma in attesa di gioire o disperarci la notte del prossimo 4 marzo (per gli Oscar e/o per le elezioni politiche), ricordiamoci che Guadagnino ha anche realizzato un remake di Suspiria che, a questo punto, è a dir poco attesissimo.

Sono già aperte le scommesse su quanti scenderanno dal carro del vincitore una volta visto questo remake: ma intanto, per prepararvi meglio, ecco il teaser poster del Suspiria firmato da Luca Guadagnino.