Chiamami col tuo nome miglior film ai Gotham Awards

Un fondamentale successo per il film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome, che vince il Gotham Awards 2017 come miglior film in una tronfale serata. Candidato a numerosi riconoscimenti e accompagnato dall'entusiasmo della critica, il film del nostro regista, da anni attivo all'estero, mette un'importante ipoteca sui prossimi Oscar col premio tradizionalmente assegnato al cinema indipendente. Gli ultimi tre vincitori, Birdman, Spotlight e Moonlight, si sono infatti aggiudicati anche la statuetta più prestigiosa.

Da noi, ricordiamo, Chiamami col tuo nome uscirà l'8 febbraio, quando la febbre degli Oscar sarà al massimo. Questi gli altri premi assegnati ieri sera ai Gotham, che hanno visto altri previsti successi come quello di James Franco, miglior attore per The Disaster Artist, e tre importanti riconoscimenti per Scappa - Get Out di Jordan Peele, altro favorito di questa stagione dei premi..

Miglior film: Chiamami col tuo nome;

miglior documentario: Strong Island;

Premio Bingham Ray a un regista emergente: Jordan Peele (Scappa - Get Out);

miglior sceneggiatura: Scappa - Get Out (Jordan Peele);

miglior attore: James Franco (The Disaster Artist);

miglior attrice: Saoirse Ronan (Lady Bird);

attore emergente: Timothée Chalamet (Chiamami col tuo nome);

premio speciale della giuria per il cast: Mudbound (Carey Mulligan, Garrett Hedlund, Jason Clarke, Jason Mitchell, Mary J. Blige, Rob Morgan, Jonathan Banks);

premio del pubblico: Scappa - Get Out.