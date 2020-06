Chiamami col tuo nome: il film da vedere e commentare insieme domenica 28 giugno con SimulWatch

News Cinema

Vincitore dell'Oscar per la migliore sceneggiatura, Chiamami col tuo nome è il film drammatico diretto da Luca Guadagnino. L'appuntamento su SimulWatch è per domenica 28 giugno alle 15:30.

La visione condivisa di domenica 28 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è il film che ha definitivamente consacrato Luca Guadagnino come autore dalla caratura internazionale. Chiamami col tuo nome è la storia di un intenso amore omosessuale tratta dal romanzo del 2007 di André Aciman, il cui adattamento per lo schermo è firmato da James Ivory.

Diretto da Guadagnino, il film offre ai due attori protagonisti Armie Hammer e Timothée Chalamet l'occasione di dimostrare il loro valore artistico con due personaggi la cui alchimia è il pilastro della storia. Insieme a loro nel cast, anche Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel e Victoire Du Bois. L'appuntamento per vedere tutti insieme Chiamami col tuo nome e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 28 giugno alle 15:30.

Chiamami col tuo nome, candidato a 4 premi Oscar e vincitore della statuetta per la Migliore Sceneggiatura Non Originale, è una struggente storia d'amore e amicizia, sullo sfondo della bassa pianura padana durante la calda estate del 1983. Nonostante la sua giovane età, il diciassettenne americano Elio Perlman (Timothée Chalamet), si dimostra un musicista colto e sensibile, più maturo e preparato dei suoi coetanei. Passando, infatti, il suo tempo a trascrivere e suonare musica classica, leggere, e flirtare con la sua amica Marzia (Esther Garrel). Figlio di un eminente professore universitario (Michael Stuhlbarg) specializzato nella cultura greco-romana che ogni anno ospita uno studente straniero impegnato nella stesura della tesi di post dottorato, Elio attende nella villa XVII secolo di famiglia l'arrivo di un nuovo allievo di suo padre. A risalire il vialetto per trascorrere le vacanze estive nella tenuta Perlman è il giovane Oliver (Armie Hammer) un ventiquattrenne statunitense bello e affascinante. I suoi modi disinvolti colpiscono immediatamente l'adolescente impacciato, che comincia ad affacciarsi all'amore.



Chiamami col tuo nome: Trailer italiano ufficiale - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

