Chiamami col tuo nome e Scappa - Get Out vincono il Writers Guild Award 2018

L'Italia trionfa ai Writers Guild of America Awards grazie a Luca Guadagnino e al suo Chiamami col tuo nome, che si è aggiudicato il premio per la migliore sceneggiatura originale del sindacato degli sceneggiatori statunitensi. Il copione che James Ivory ha scritto a partire dall'omonimo romanzo di André Aciman ha battuto le sceneggiature di The Disaster Artist, Logan, Molly's Game e Mudbound, gli stessi quattro film con cui condivide la nomination agli Oscar 2018.

A vincere il WGA Award per la migliore sceneggiatura originale è stato invece Scappa - Get Out, una delle grandi rivelazioni del 2017. Tre dei quattro titoli che l'horror di Jordan Peele ha superato sono candidati agli Academy Awards (The Big Sick, Lady Bird e La forma dell'acqua). Il quarto è I, Tonya (mentre ad ambire alla statuetta dorata è Tre manifesti a Ebbing, Missouri).

Vince infine il riconoscimento nella categoria documentario Jane di Brett Morgen, che stranamente non è in lizza per la statuetta dorata e che racconta il lavoro con gli scimpanzé di Jane Goodall nel parco Nazionale del Gombe Stream in Tanzania.

Né la vittoria di Scappa - Get Out né quella di Chiamami col tuo nome ci giungono inaspettate, visto l'alto gradimento registrato da entrambi i film negli Stati Uniti. Guadagnino aveva fra i suoi più temibili concorrenti The Disaster Artist e questo successo potrebbe farci sperare in un Oscar.