Chiamami col tuo nome è il miglior film del 2017 per i critici di Los Angeles

West Coast contro East Coast: a volte i pareri della critica sono anche legati al luogo in cui vivono i critici. Almeno questo è quel che sembra considerando, dopo i premi newyorkesi, quelli di Los Angeles. Mentre per i loro colleghi della costa est il miglior film del 2017 è Lady Bird, debutto alla regia della musa del cinema indie Greta Gerwig, per quelli di Los Angeles è Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, di cui si conferma anche l'apprezzamento per Thimotée Chalamet, decretato miglior attore. Miglior regista, invece, è Guillermo del Toro per The Shape of Water. Ecco tutti i riconoscimenti assegnati, nell'ordine:

Miglior fotografia: Dan Lausten per The Shape of Water

Miglior colonna sonora: Jonny Greenwood per Il filo nascosto

Miglior attore non protagonista: Willem Dafoe per The Florida Project

Miglior scenografia: Denis Gassner per Blade Runner 2049

Miglior montaggio: Lee Smith per Dunkirk

Miglior attrice non protagonista: Laurie Metcalf per Lady Bird

Miglior documentario: Faces Places di Agnès Varda

Miglior sceneggiatura: Scappa - Get Out di Jordan Peele

Miglior film d'animazione: The Breadwinner di Nora Twoney

Miglior film straniero: 120 battiiti al minuto di Robin Campillo ex aequo con Loveless di Andrey Zvyagintsev

Miglior attore: Thimotée Chalamet per Chiamami col tuo nome

Miglior attrice: Sally Hawkins per The Shape of Water

Miglior regista: Guillermo del Toro per The Shape of Water

Miglior film: Chiamami col tuo nome di Luca Giuadagnino