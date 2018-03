Chi vincerà gli Oscar 2018? Le previsioni, gli auspici e gli appunti della redazione di Comingsoon.it

Ci siamo: tra poche ore scopriremo non solo i risultati delle elezioni politiche, e se riusciremo ad avere un governo o torneremo a votare, ma anche - e forse, soprattutto - i vincitori dei premi Oscar 2018.

Lunedì mattina ci sveglieremo (a patto non aver fatto la notte in bianco con un occhio a Los Angeles e l'altro allo studio di Mentana) e niente sarà più come prima.

Noi, qui alla redazione di Comingsoon.it, non ci siamo chiesti cosa voteremo - perché come si dice sempre, "il voto è segreto" - ma quali tra i nominati alla 90esima edizione degli Academy Awards prevediamo la spunterà sulla concorrenza, quale film o quale attore invece desidereremmo veder trionfare, e quali sono state le principali dimenticanze (volontarie o meno) dei membri dell'Academy.

Per questioni di praticità, ci siamo limitati a quelle che consideriamo le categorie principali: Miglior film, regia, attore e attrici protagonisti e non, sceneggiatura originale e non, film straniero e film d'animazione.

Ce lo siamo chiesto, ed ecco cosa ci siamo risposti:

Oscar 2018: le previsioni sui vincitori della nostra redazione

Carola Proto:



Miglior Film

Vince: Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Dovrebbe vincere: Il filo nascosto

Ingiustamente escluso: Mudbound



Miglior regista

Vince: Guillermo del Toro (La forma dell’acqua)

Dovrebbe vincere: Paul Thomas Anderson (Il filo nascosto)

Ingiustamente escluso: Steven Spielberg (The Post)



Miglior attore protagonista

Vince: Gary Oldman (L’ora più buia)

Dovrebbe vincere: Daniel Day-Lewis (Il filo nascosto)

Ingiustamente escluso: James Franco (The Disaster Artist)



Miglior attrice protagonista

Vince: Frances McDormand (Tre manifesti a Ebbing, Missouri)

Dovrebbe vincere: Frances McDormand (Tre manifesti a Ebbing, Missouri)

Ingiustamente esclusa: Vicky Krieps (Il filo nascosto)



Miglior attore non protagonista

Vince: Sam Rockwell (Tre Manifesti a Ebbing, Missouri)

Dovrebbe vincere: Sam Rockwell (Tre manifesti a Ebbing, Missouri)

Ingiustamente escluso: Michael Stuhlbarg (Chiamami col tuo nome)



Miglior attrice non protagonista

Vince: Allison Janney (Tonya)

Dovrebbe vincere: Allison Janney (Tonya)

Ingiustamente esclusa: Julianne Moore (Suburbicon)



Miglior sceneggiatura originale

Vince: Scappa - Get Out

Dovrebbe vincere: Scappa - Get Out

Ingiustamente esclusa: Dunkirk



Miglior sceneggiatura non originale

Vince: Chiamami col tuo nome

Dovrebbe vincere: Chiamami col tuo nome

Ingiustamente esclusa: Blade Runner 2049



Miglior film straniero

Vince: The Square

Dovrebbe vincere: Corpo e anima

Ingiustamente escluso: 120 battiti al minuto



Miglior film d'animazione

Vince: Coco

Dovrebbe vincere: Coco

Ingiustamente escluso: Cattivissimo me 3

Federico Gironi:



Miglior film

Vince: La forma dell'acqua - The Shape of Water

Dovrebbe vincere: Il filo nascosto

Ingiustamente fuori lista: Coco



Miglior regista

Vince: Paul Thomas Anderson (Il filo nascosto)

Dovrebbe vincere: Paul Thomas Anderson (Il filo nascosto)

Ingiustamente fuori lista: Steven Spielberg (The Post)



Miglior attore protagonista

Vince: Gary Oldman (L'ora più buia)

Dovrebbe vincere: Daniel Day-Lewis (Il filo nascosto)

Ingiustamente fuori lista: Tom Hanks (The Post)



Miglior attrice protagonista

Vince: Sally Hawkins (La forma dell'acqua - The Shape of Water)

Dovrebbe vincere: Frances McDormand (Tre manifesti a Ebbing, Missouri)

Ingiustamente fuori lista: Vicky Krieps (Il filo nascosto)



Miglior attore non protagonista

Vince: Willem Dafoe - Un sogno chiamato Florida

Dovrebbe vincere: Sam Rockwell - Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Ingiustamente fuori lista: Hugh Grant (Paddington 2)



Miglior attrice non protagonista

Vince: Laurie Metcalf - Lady Bird

Dovrebbe vincere: Lesley Manville - Il filo nascosto

Ingiustamente fuori lista: La pesca - Chiamami col tuo nome



Miglior sceneggiatura originale

Vince: Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Dovrebbe vincere: Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Ingiustamente fuori lista: Il filo nascosto



Miglior sceneggiatura non originale

Vince: Chiamami col tuo nome

Dovrebbe vincere: Molly's Game

Ingiustamente fuori lista: Guardiani della Galassia Vol. 2



Miglior film d'animazione:

Vince: Coco

Dovrebbe vincere: Coco

Ingiustamente fuori lista: Capitan Mutanda



Miglior film straniero:

Vince: L'insulto

Dovrebbe vincere: The Square

Ingiustamente fuori lista: Under the Tree (Islanda)

Daniela Catelli:



Miglior Film

vince: La forma dell'acqua

dovrebbe vincere: Il filo nascosto

ingiustamente escluso: Baby Driver



Miglior regista

vince: Guillermo del Toro

dovrebbe vincere: Paul Thomas Anderson

ingiustamente escluso: Edgar Wright



Miglior attore protagonista

vince: Gary Oldman

dovrebbe vincere: Daniel Day Lewis

ingiustamente escluso: James Franco



Miglior attrice protagonista

vince: Frances McDormand

Dovrebbe vincere: Frances McDormand

ingiustamente esclusa: Vicky Kreps



Miglior attore non protagonista

vince: Sam Rockwell

dovrebbe vincere: Sam Rockwell

ingiustamente escluso: Michael Shannon



Miglior attrice non protagonista

vince: Allison Janney

dovrebbe vincere: Lesley Manville

ingiustamente esclusa: nessuna.



Miglior sceneggiatura originale

vince: Tre manifesti a Ebbing, Missouri

dovrebbe vincere Scappa – Get Out

ingiustamente esclusa: Baby Driver



Miglior sceneggiatura non originale

vince: Chiamami col tuo nome

Dovrebbe vincere: The Disaster Artist

Ingiustamente esclusa: Thor: Ragnarok



Miglior film straniero

Vince: Loveless

dovrebbe vincere: The Square

ingiustamente escluso: nessuno



Miglior film d'animazione

vince: Coco

dovrebbe vincere: Coco

ingiustamente escluso: Cattivissimo Me 3

Antonio Bracco:



Miglior Film

Vince: Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Dovrebbe vincere: Il filo nascosto

Ingiustamente fuori lista: Wonder Woman



Miglior regista

Vince: Guillermo del Toro

Dovrebbe vincere: Paul Thomas Anderson

Ingiustamente fuori lista: Martin McDonagh



Miglior attore protagonista

Vince: Gary Oldman (L'ora più buia)

Dovrebbe vincere: Gary Oldman (L'ora più buia)

Ingiustamente fuori lista: Tom Hanks (The Post)



Miglior attrice protagonista

Vince: Frances McDormand (Tre manifesti a Ebbing, Missouri)

Dovrebbe vincere: Frances McDormand (Tre manifesti a Ebbing, Missouri)

Ingiustamente fuori lista: Jessica Chastain (Molly's Game)



Miglior attore non protagonista

Vince: Sam Rockwell (Tre manifesti a Ebbing, Missouri)

Dovrebbe vincere: Sam Rockwell (Tre manifesti a Ebbing, Missouri)

Ingiustamente fuori lista: Michael Stuhlbarg (Chiamami col tuo nome)



Miglior attrice non protagonista

Vince: Allison Janney (Tonya)

Dovrebbe vincere: Lesley Manville (Il filo nascosto)

Ingiustamente fuori lista: Holly Hunter (The Big Sick)



Miglior sceneggiatura originale

Vince: Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Dovrebbe vincere: Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Ingiustamente fuori lista: The Post



Miglior sceneggiatura non originale

Vince: Chiamami col tuo nome

Dovrebbe vincere: Logan

Ingiustamente fuori lista: IT



Miglior film straniero

Vince: Loveless

Dovrebbe vincere: L'insulto

Ingiustamente fuori lista: Oltre la notte



Miglior film d'animazione

Vince: Coco

Dovrebbe vincere: Coco

Ingiustamente fuori lista: Lego Batman - Il film

Domenico Misciagna



Miglior Film

Vince: Tre Manifesti a Ebbing, Missouri

Dovrebbe vincere: Il filo nascosto

Ingiustamente escluso: Tonya



Miglior regista

Vince: Paul Thomas Anderson (Il filo nascosto)

Dovrebbe vincere: Paul Thomas Anderson (Il filo nascosto)

Ingiustamente escluso: Craig Gillespie (Tonya)



Miglior attore protagonista

Vince: Daniel Day-Lewis (Il filo nascosto)

Dovrebbe vincere: Gary Oldman (L'ora più buia)

Ingiustamente escluso: Armie Hammer (Chiamami col tuo nome)



Miglior attrice protagonista

Vince: Frances McDormand (Tre manifesti a Ebbing, Missouri)

Dovrebbe vincere: Margot Robbie (Tonya)

Ingiustamente esclusa: Vicky Krieps (Il filo nascosto)



Miglior attore non protagonista

Vince: Sam Rockwell (Tre manifesti a Ebbing, Missouri)

Dovrebbe vincere: Sam Rockwell (Tre manifesti a Ebbing, Missouri)

Ingiustamente escluso: Tracy Letts (Lady Bird)



Miglior attrice non protagonista

Vince: Allison Janney (Tonya)

Dovrebbe vincere: Lesley Manville (Il filo nascosto)

Ingiustamente esclusa: Catherine Keener (Get Out)



Miglior sceneggiatura originale:

Vince: Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Dovrebbe vincere: Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Ingiustamente escluso: Il filo nascosto



Miglior sceneggiatura non originale:

Vince: Chiamami col tuo nome

Dovrebbe vincere: The Disaster Artist

Ingiustamente escluso: IT



Miglior film d'animazione

Vince: Coco

Dovrebbe vincere: Coco

Ingiustamente escluso: Lego Batman – Il film

Mauro Donzelli:



Miglior Film

Vince: La forma dell’acqua

Dovrebbe vincere: Il filo nascosto

Ingiustamente escluso: Tonya



Miglior regista

Vince: Guillermo Del Toro (La forma dell’acqua)

Dovrebbe vincere: Paul Thomas Anderson (Il filo nascosto)

Ingiustamente escluso: Steven Spielberg (The Post)



Miglior attore protagonista

Vince: Gary Oldman (L’ora più buia)

Dovrebbe vincere: Gary Oldman (L'ora più buia)

Ingiustamente escluso: James Franco (The Disaster Artist)



Miglior attrice protagonista

Vince: Frances McDormand (Tre manifesti a Ebbing, Missouri)

Dovrebbe vincere: Margot Robbie (Tonya)

Ingiustamente esclusa: Jessica Chastain (Molly’s Game)



Miglior attore non protagonista

Vince: Willem Dafoe (The Florida Project)

Dovrebbe vincere: Sam Rockwell (Tre manifesti a Ebbing, Missouri)

Ingiustamente escluso: Armie Hammer (Chiamami col tuo nome)



Miglior attrice non protagonista

Vince: Allison Janney (Tonya)

Dovrebbe vincere: Allison Janney (Tonya)

Ingiustamente esclusa: Holly Hunter (The Big Sick)



Miglior sceneggiatura originale:

Vince: Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Dovrebbe vincere: Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Ingiustamente escluso: Il filo nascosto



Miglior sceneggiatura non originale

Vince: Chiamami col tuo nome

Dovrebbe vincere: Chiamami col tuo nome

Ingiustamente escluso: Wonder Woman



Miglior film straniero:

Vince: Loveless

Dovrebbe vincere: The Square

Ingiustamente escluso: Foxtrot

