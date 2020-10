Chi sarà James Bond dopo Daniel Craig? Barbara Broccoli spegne i bollenti spiriti

News Cinema

Barbara Broccoli, produttrice dei film di James Bond, dichiara che non hanno ancora iniziato a cercare l'attore che interpreterà 007 nei prossimi capitoli della saga.

Che i fan di Tom Hardy che lo ritengono perfetto per il ruolo di James Bond abbiano cantato vittoria troppo presto? Così parrebbe, a giudicare da quanto detto dalla produttrice Barbara Broccoli, che ha dichiarato (non sappiamo, ovvio, con quanta sincerità) che non hanno ancora iniziato a cercare l'attore che lo interpreterà dopo Daniel Craig.

Le parole di Broccoli a Total Film sono state: "Dico sempre: ci si può innamorare solo di una persona alla volta. Quando sarà uscito il film, passerà un po' di tempo e poi ci occuperemo del futuro. Ma per ora non riusciamo a pensare a niente oltre Daniel".

In pratica un invito a placare i bollenti spiriti e ad aspettare di vedere Craig alle prese con l'ultimo capitolo del franchise, prima di concentrarsi sul suo successore, chiunque sarà.

Per il futuro, comunque, sempre Broccoli dice che "il ruolo dovrà essere re-immaginato, come ha fatto ogni attore. Ed è questo il lato elettrizzante e divertente di questo franchise: il personaggio si evolve. Alla fine, quando dovremo pensarci, troveremo la persona giusta".

Per ora, dunque, potete ancora sognare il vostro attore preferito nei panni dell'agente 007, ma quando si arriverà alla resa dei conti, vedremo chi sarà a indossare lo smoking. No Time To Die, ricordiamo, uscirà il 2 aprile 2021.