Chi ricorda Giochi Stellari del 1984? Un sequel remake è in lavorazione

Questa è notizia è per veri nerditori (nerd + intenditore = nerditore), soprattutto quelli che a metà degli anni 80 erani poco più che dodicenni o per coloro che si sono sentiti orfani di Star Wars dopo la fine della trilogia con Il ritorno dello Jedi. Nel 1984 arrivò al cinema The Last Starfighter, intitolato in Italia Giochi Stellari, che aveva una storia da immedesimazione totale ed istantanea con qualunque ragazzino. Il protagonista è un giovanotto di buon cuore, un po' sfortunato perché vive con la mamma in un caravan in una località americana dimenticata da tutti e il suo momento di stacco e di gloria è rappresentato dall'arcade Starfighter, un simulatore 3D spaziale. Il ragazzo è un campione a quel videogame e quando distrugge ogni astronave battendo tutti i record viene reclutato dalla Lega Stellare per combattere realmente gli alieni nello spazio.

Considerato il migliore dei titoli ispirati dalla saga di George Lucas, questo Giochi Stellari è stato uno dei primi film a usare la computer grafica per creare oggetti e astronavi in 3D invece di usare modellini reali. Nel 2008 Steven Spielberg e Seth Rogen aveva espresso un interesse nel fare il remake di questo film, ma lo sceneggiatore Jonathan Betuel che possiede i diritti sulla storia non era dello stesso avviso. Gary Whitta, che ha scritto Rogue One: A Star Wars Story, dice di aver tampinato per un po' di tempo Betuel fino ad essere riuscito a convincerlo che l'ora di un sequel/remake era giunta. I due stanno collaborando al nuovo copione. Solo un anno fa Whitta diceva di essere su una lunga lista di scenggiatori pronti a scrivere questo remake e che purtroppo ottenere i diritti era praticamente impossibile. "Non bisogna smettere di sognare, però, neanche a Hollywood", diceva. Whitta non ha smesso di sognare e finora sta andando tutto bene. Lo sceneggiatore ha anche postato su twitter dei visual concept creati da Matt Allsopp che è stato concept artist per Rogue One.