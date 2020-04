Chi m'ha visto: Pierfrancesco Favino e Beppe Fiorello come Bud Spencer e Terence Hill

News Cinema

Chi m'ha visto, la commedia di Alessandro Pondi girata in Puglia è ispirata a una storia vera e ci regala un Favino molto comico.

Se non fosse per Moschettieri del Re e Moglie e marito, si potrebbe dire che, da un po’ di anni, Pierfrancesco Favino si è sempre più consolidato come attore drammatico. Strano, perché Picchio ha una vis comica eccezionale, è vivace e allegro ed è bravo come nessuno mai a esprimersi in ogni singolo dialetto del nostro stivale. Se si guarda attentamente la sua filmografia dal 2011 a oggi, salta però agli occhi un titolo che molti non conoscono, forse perché non porta la firma di un regista conosciuto o di un autore. Si tratta di una commedia che è anche un po’ buddy movie e ha qualcosa del western girata a Gravina di Puglia e diretta da Alessandro Pondi. Uscito nel 2017 Chi m'ha visto è interpretato anche da Beppe Fiorello, che fa la parte di un chitarrista di nome Martino che, per diventare famoso dopo che la sorte non ha premiato il suo talento, mette in scena la sua sparizione aiutato dall'amico del cuore Peppino. Quest'ultimo personaggio, che si definisce "autotrasportatore autonomo" e accompagna con l'Ape i turisti a vedere le Murge, è stato appunto affidato a Favino, irresistibile con le sue camice variopinte e il suo accappatoio rosa.

Chi m'ha visto: la storia vera dietro al film

L'astuto piano che il personaggio di Martino mette in pratica, suscitando l'interesse di Simonetta Sabelli De Santis (Sabrina Impacciatore), conduttrice della trasmissione Scomparsi, era stato concepito dal musicista tarantino Martino De Cesare, un po’ deluso dagli esigui riconoscimenti ottenuti nonostante una serie di preziose collaborazioni (i fratelli Bennato, Pietra Montecorvino). Molto colpito dall'ossessione di sua madre per la trasmissione Chi l'ha visto?, De Cesare, che ha accompagnato con la chitarra addirittura Amy Stewart, ha cominciato a immaginare organizzare la propria scomparsa per far parlare di sé. La sua fantasia non si è trasformata in realtà, ma l'artista ha esorcizzato il timore di precipitare nell’ombra scrivendo un soggetto cinematografico che poi ha portato all’amico Beppe Fiorello. Fiorello allora si è messo al lavoro sulla sceneggiatura insieme ad Alessandro Pondi e Paolo Logli (che con Pondi è autore del copione di Tutta un'altra vita, con Enrico Brignano), e così è nato Chi m'ha visto. Sempre Fiorello ha scelto come co-protagonista Pierfrancesco Favino, con cui desiderava lavorare da tempo immemore.

Pierfrancesco Favino e Beppe Fiorello coppia da spaghetti western

Per i personaggi di Marino e Peppino gli sceneggiatori si sono in parte ispirati a Bud Spencer e Terence Hill, e lo stesso Favino ha pensato a Tomas Milian in Faccia a faccia di Sergio Sollima e anche un po’ agli spaghetti western di Sergio Leone. Il suo ragazzone pigro che è la perfetta incarnazione di una certa accidia da confine - esemplificata dalle briscole e birrette al bar - ha gli stivali proprio come un cowboy, anche se al poncho ha sostituto la canotta. Anche gli scenari del film ricordano le ambientazioni del vari Per un pugno di dollari, Il buono, il brutto e il cattivo etc. Favino, tuttavia, ha pensato anche ai film di un'altra coppia comica: quella formata da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Peppino e Martino non parlano, come questi ultimi, in siciliano ma in pugliese, un pugliese, però, comprensibile ai più. Non si tratta di un dialetto simile a quello usato a Ginosa o a Taranto, ma che in qualche ricorda il foggiano. E proprio di una cittadina in provincia di Foggia, Candela, guarda caso, è originaria la famiglia di Pierfrancesco. Picchio, dunque, non si è dovuto sforzare più di tanto. Beppe Fiorello invece sì, essendo siciliano. Per fortuna l'attore aveva già un po’ di dimestichezza con il pugliese, avendo recitato in Galantuomini di Edoardo Winspeare, dove però si parlava il leccese. Fiorello, inoltre, ha dovuto prendere lezioni di chitarra.