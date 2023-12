Chi ha rapito Jerry Calà? tutto quel che c'è da sapere sul nuovo film del comico

News Cinema

Esce a Natale dal 24 dicembre 2023 su tutte le principali piattaforme il film scritto, diretto e interpretato dall'ex Gatto di Vicolo Miracoli, protagonista di titoli di culto di quel cinema italiano degli anni Ottanta di cui è stato un simbolo.

Vacanze di Natale e Sapore di mare, certo, sopra a tutto.

Ma anche Vado a vivere da solo, Al bar dello sport, Un ragazzo e una ragazza, Colpo di fulmine, Il ragazzo del Pony Express, Fratelli d'Italia.

Sono solo alcuni dei tanti film interpretati da Jerry Calà in una stagione del cinema italiano, quella degli anni Ottanta, di cui Jerry (all'anagrafe Calogero Alessandro Augusto) è stato uno dei massimi simboli.

A 72 anni suonati, e dopo mezzo secolo di carriera, Calà non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalle scene, continuando a esibirsi in giro per l'Italia con i suoi show teatral-cabarettistico musicali. E a Natale, dal 24 dicembre, sarà su tutte le principali piattaforme streaming con un nuovo film da lui scritto, diretto e interpretato.

Si intitola Chi ha rapito Jerry Calà?, vede nel cast la presenza di Sergio Assisi, Antonio Fiorillo, Nando Paone, Barbara Foria, Francesca Tizzano, Shi Yang Shi, Pasquale Palma, e conta anche sulla partecipazione di Gianfranco Gallo e la straordinaria partecipazione di Massimo Boldi, nonché l’amichevole partecipazione di Johnny Calà, Umberto Smaila, Maurizio Casagrande, Clementino e Mara Venier.

Qui di seguito il teaser trailer, la trama ufficiale e il poster del film, che è prodotto da Vargo e distribuito da CG Entertainment, e che sarà disponibile dal 24 dicembre 2023 su CGtv, Prime Video, Apple Tv, iTunes, Google Play, Chili.





Una improbabile banda di novelli criminali decide di rapire Jerry Calà con lo scopo di chiedere un lauto riscatto e dare una svolta alle proprie vite. Presto scopriranno che le cose non stanno esattamente come le avevano immaginate. Intervengono gli amici Mara Venier e Umberto Smaila e il figlio Johnny, nei panni di loro stessi, ma la svolta arriva quando Massimo Boldi in persona si dichiara disponibile a pagare il riscatto. Ma una brutta sorpresa li aspetta…