Chi ha incastrato Babbo Natale?: il primo trailer del film con Alessandro Siani e Christian De Sica

Il nuovo film di e con Alessandro Siani arriverà nelle sale italiane il 23 dicembre. È stato appena diffuso il primo vero trailer di Chi ha incastrato Babbo Natale?.

La data di uscita nelle sale è il 23 dicembre, un tempismo perfetto per gli spettatori che a Natale vogliono vedere un film a tema natalizio. Chi ha incastrato Babbo Natale? è il nuovo film diretto da Alessandro Siani che, come sempre nei suoi film, è anche il protagonista. L'attore e comico napoletano ha richiamato Christian De Sica, con cui aveva già lavorato nella sua prima regia Il principe abusivo, per affidargli il ruolo di Babbo Natale. Completano il cast nei ruoli principali Angela Finocchiaro e Diletta Leotta.

Qui sotto il primo vero trailer di Chi ha incastrato Babbo Natale? che sarà portato nei cinema da Vision Distribution.

Un'azienda di successo di nome Wonderfast, specializzata nelle consegne online più veloci del mondo, domina il mercato per tutto l'anno. Non a Natale, però, quando entra in gioco un rivale imbattibile. Per far fallire Babbo Natale, quelli della Wonderfast assoldano il capo dei suoi elfi, convincendolo ad infiltrare nella sua fabbrica un nuovo manager: Genny Catalano, anche noto come il "re dei pacchi". I pacchi in questione, però, non sono i classici doni natalizi. Genny, infatti, è un volgare truffatore che rifila pacchi a chiunque e che vive di espedienti coadiuvato da Checco, un piccolo scugnizzo di 8 anni. L'arrivo della coppia al Polo Nord dà vita ad una serie di guai.