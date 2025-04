Chi è La Cosa? Dopo 43 anni John Carpenter svela un indizio sul finale ambiguo del cult

News Cinema

John Carpenter afferma di aver lasciato un indizio importante ne La Cosa, che potrebbe finalmente dare ai fan una spiegazione sull'ambiguo finale dello slasher, divenuto un classico di culto.

Nel 1982, John Carpenter ha terrorizzato il mondo del cinema con una pietra miliare del genere slasher: La Cosa. L'horror sci-fi con protagonista Kurt Russell, liberamente tratto dal racconto La cosa da un altro mondo (1938) di John W. Campbell, è diventato un punto di riferimento per gli amanti del genere. Ma ha avuto la sfortuna di uscire nello stesso anno dell'attesissimo E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg, che l'ha inevitabilmente messo in ombra dal punto di vista commerciale.

La storia segue un gruppo di ricercatori americani in Antartide che, quando la Cosa s'insinua tra di loro, non potranno più fidarsi l'uno dell'altro. La Cosa, infatti, è una forma di vita extraterrestre in grado di assimilare altri organismi e imitarli, il che significa che può assumere forma umana. Il film si conclude con un finale ambiguo, non rivelando chi, tra il MacReady di Russell e il Childs di Keith David, sia la Cosa. Il regista, tuttavia, sostiene di averci dato un indizio.

A marzo, per celebrare i 43 anni de La Cosa, John Carpenter ha incontrato Bong Joon-ho al David Geffen Theater di Los Angeles. Durante l'evento, ha raccontato al regista di Parasite che nel film c'è un "gigantesco indizio" che svelerebbe quale personaggio si è trasformato nella Cosa. Carpenter non ha specificato quale sia. Ha scherzato dicendo che avrebbe rivelato quell'informazione a chiunque gli avesse inviato a casa del denaro in una busta.

La Cosa: John Carpenter ha nascosto nel film un indizio sul finale

Nemmeno i diretti interessati, Kurt Russell e Keith David, sapevano chi tra loro fosse la Cosa.

Non ne avevano idea. Ma dovevano interpretarla come un essere umano, capisci. La creatura imita perfettamente. Potrebbe essere uno di noi, potrebbe essere qualcuno tra il pubblico e non c'è modo di saperlo. Quindi io lo sapevo, loro no.

Il regista indipendente Joe Russo, via X, ha detto la sua sul suggerimento di Carpenter. Ai ricercatori americani, a metà film, viene data un'istruzione molto chiara: mangiare cibo in scatola e prepararsi i pasti da sé, dato che la Cosa può replicarsi a livello cellulare. Tuttavia, alla fine, MacReady condivide la sua bottiglia di liquore con Childs, ben sapendo che le sue cellule potrebbero diffondersi. Secondo Russo, MacReady non ha seguito le istruzioni perché era già la Cosa.

Il regista ha anche intercettato e anticipato le obiezioni: "Ma abbiamo visto Mac uccidere La Cosa! OPPURE… avete visto un'imitazione MIGLIORE uccidere un'imitazione PIÙ POVERA, perché aveva maggiori probabilità di infiltrarsi nella società una volta salvato?" Non appena Childs ha accettato la bottiglia di liquore da MacReady, la Cosa ha vinto. Perché ha sconfitto la sua "minaccia finale più diffidente". Russo ha aggiunto che, a suo avviso, anche l'ultima battuta del film dimostra che MacReady sia la Cosa. Il pilota dice: "Perché non aspettiamo qui per un po' e vediamo cosa succede?"

La Cosa di John Carpenter fu un fiasco al botteghino

La Cosa subì un duro colpo al box office: la critica, poco avvezza al genere slasher, lo stroncò immediatamente per le immagini ripugnanti e la violenza esplicita, che prende il sopravvento sulla narrazione. Gli spettatori dell'epoca gli preferirono il già citato E.T. l'extraterrestre, sferrando a John Carpenter il colpo di grazia. Ironia della sorte, in quello stesso anno uscì anche Blade Runner di Ridley Scott.

Mentre E.T. faceva faville al botteghino (con uno dei più alti incassi della storia del cinema), La Cosa, a fronte di un budget di 15 milioni di dollari, portava a casa il misero bottino di 19,9 milioni. L'alieno di Spielberg offriva un'interpretazione rassicurante ed ottimista della fantascienza, incontrando maggiormente i gusti del pubblico di allora, rispetto alla minacciosa Cosa. La regia di Carpenter, l'interpretazione di Kurt Russell e gli effetti speciali di Rob Bottin hanno avuto giustizia quando il film è stato distribuito in home video. Nel 2011 è uscito anche un prequel con lo stesso titolo, interpretato da Mary Elizabeth Winstead e Joel Edgerton, ma non ha ottenuto il successo sperato.