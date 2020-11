Cherry: un Tom Holland intenso e sempre diverso nelle prime foto ufficiali del film

News Cinema

Arrivano da Vanity Fair via Apple+ le prime foto ufficiali di Tom Holland nel film drammatico dei fratelli Russo Cherry, ispirato a una storia vera.

Che periodo straordinario questo per Tom Holland, che vedremo nei panni di Nathan Drake in Uncharted, in Chaos Walking accanto a Daisy Ridley e, ovviamente, in Spider-Man 3. Ma oggi è di Cherry che vogliamo parlarvi, che segna una nuova collaborazione dell'attore con Joe e Anthony Russo dopo Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Del film, che debutterà in sala il 26 febbraio per poi andare su Apple+ il 12 marzo, sono state pubblicate da Vanity Fair le prime foto di scena, che ci mostrano un Tom Holland molto molto intenso.

Cherry: la trama e lo stile del film

In Cherry Tom Holland interpreta Nico Walker, un medico dell'esercito che torna dall'Iraq con una brutta forma di disturbo post traumatico da stress e che prima diventa tossicodipendente e poi comincia a rapinare le banche. Il film è tratto dal libro Exit West scritto dallo stesso Walker, e la sceneggiatura è di Angela Russo-Otsot e Jessica Goldberg. Di Cherry Anthony Russo ha detto: "Per noi si tratta di un film epico che racconta soprattutto il percorso di vita di una persona. Nello stesso tempo, però, è un film un po’ schizofrenico, perché si tratta da una parte di uno studio di un personaggio e dall'altra di un racconto epico sulla vita di un uomo".

Joe Russo ha invece spiegato: "In quindici anni compie un lunghissimo viaggio. Il film è diviso in sei capitoli incentrati su diversi periodi e ognuno ha un tono distinto. Ognuno è girato in maniera differente e ha un'estetica differente. Uno è all'insegna del realismo magico, l'altro dell'assurdo. Un altro è horror… c'è un po’ di gonzo, il tono è crudo. Abbiamo un personaggio con una crisi esistenziale".

Cherry: Le prime foto ufficiali di Tom Holland nel film

Nel cast di Cherry ci sono anche Ciara Bravo, Jack Reynor, Thomas Lennon, Michael Gandolfini e Jeff Wahlberg. Soltanto la prima è presente nelle foto, nei panni di una ragazza di nome Emily che è di grande conforto per il protagonista. A guardare le immagini viene proprio da pensare che Tom Holland è andato molto oltre il supereroe Marvel e che, a soli 26 anni, può tranquillamente interpretare personaggi complessi e che attraversano impetuose tempeste emotive.

