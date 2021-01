Cherry: il teaser trailer del film con Tom Holland, prima regia dei fratelli Russo dopo Avengers: Endgame

News Cinema

Tom Holland è il protagonista di Cherry, il nuovo film dei registi di Avengers: Endgame. Proprio i fratelli Russo hanno diffuso su Twitter il primo teaser trailer del film.

Dopo aver diretto Tom Holland con il costume di Spider-Man in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, i fratelli Joe e Anthony Russo hanno pensato che l'attore britannico sarebbe stato il perfetto protagonista del loro nuovo film. Cherry è la loro prima regia dopo il film campione di incassi prodotto dalla Marvel, ed è tratto dalla vera storia che Nico Walker ha raccontato nel suo omonimo libro autobiografico. Walker ha servito l'esercito USA in qualità di medico militare, di stanza in Iraq tra il 2005 e il 2006 partecipando a oltre 250 missioni belliche. Congedatosi, l'uomo non è stato in grado di riprendere la vita da civile a causa di un forte disturbo post-trumatica da stress. L'unica cosa che riusciva ad alleviare la sua depressione era la droga e quando si è trovato a corto di denaro per comprarla, ha deciso di rapinare una banca.

In Cherry è Tom Holland ad interpretare Walker, una performance (come quella de Le strade del male) volta a mostrare il talento di un giovane attore che può andare ben oltre i confini dei film di supereroi. Qui sotto il primo teaser trailer di Cherry condiviso su Twitter dai fratelli Russo. Il film è programmato per l'uscita al cinema negli USA il 26 febbraio 2021 e in streaming su Apple TV il 12 marzo 2021.