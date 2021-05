Cher annuncia un film biografico a lei dedicato, scritto dal premio Oscar Eric Roth!

News Cinema

In arrivo un nuovo film biografico dedicato a Cher, cantante, attrice premio Oscar e attivista. Ad annunciarlo su Twitter la stessa protagonista.

Leggendaria e amatissima, cantante di successo in coppia col marito Sonny Bono negli anni Sessanta, rinata da sola come diva e icona pop e LGBT, attrice vincitrice di Oscar, Emmy, Golden Globe, David di Donatello e di una miriade di altri premi, Cher (all'anagrafe Cherilyn Sarkisian) ha annunciato oggi su Twitter, nel giorno del suo 75esimo compleanno, l'arrivo di un film biografico a lei dedicato.

Ancora senza titolo, il film verrà prodotto alla Universal dai produttori di Mamma Mia!, Judy Craymer e Gary Goetzman, e scritto dal premio Oscar per Forrest Gump Eric Roth, autore di molti altri successi tra cui A Star is Born e il prossimo film di Martin Scorsese, Killers of the Flowers Moon.

Cher appare elettrizzata dalla notizia e il suo entusiasmo è un po' anche il nostro, perché una vita come la sua, in cui ha saputo affrontare molte difficoltà e cambiare pelle con successo tante volte, vale la pena di essere raccontata al cinema.

L'ultima volta che abbiamo visto Cher in carne e ossa sul grande schermo è stata la fiammeggiante apparizione in Mamma Mia! Ci risiamo. Vedremo chi sarà in grado di incarnarne il carisma in questo film biografico.