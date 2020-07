Chemical Hearts: il trailer del romantico film targato Amazon Prime Video

News Cinema

Questo coming of age interpretato da Lili Reinhart sarà disponibile in streaming sulla piattaforma video di Amazon dal prossimo 21 luglio

Debutterà in streaming su Amazon Prime Video il 21 agosto in tutto il mondo, Italia compresa, un film dal titolo Chemical Hearts, di cui vi mostriamo il trailer originale.

Tratto dal romanzo "Our Chemical Hearts" di Krystal Sutherland, è un coming of age che vede protagonista Lili Reinhart (quella di Riverdale e di Hustlers e dell'imminente Galveston, nelle sale dal 6 agosto) che qui ricopre anche il ruolo di produttrice esecutiva) nel ruolo di una ragazza dal passato misterioso che fa innamorare di sé un coetaneo inguaribilmente romantico, che se la vede arrivare dal nulla nella sua scuola. Nei panni del ragazzo troviamo Austin Abrams, e il resto del cast è composto da Bruce Altman, Adhir Kalyan, Sarah Jones, Coral Peña e Kara Young.

A scrivere e dirigere c'è Richard Tanne.

Chemical Hearts: il trailer originale del film

Sinossi ufficiale di Chemical Hearts

Il diciassettene Henry Page (Austin Abrams) non si è mai innamorato. Si ritiene un romantico solo che non ha ancora incrociato "l'amore della vita" in cui spera. Ma il primo giorno dell'ultimo anno delle superiori incontra una studentessa appena trasferitasi, Grace Town (Lili Reinhart) e improvvisamente sembra che la situazione sia destinata a cambiare. Quando Grace ed Henry vengono entrambi scelti per dirigere il giornale della scuola, lui si ritrova immediatamente coinvolto dalla vita della nuova arrivata. Con la scoperta del segreto che ha cambiato la vita di lei, Henry se ne innamora, o per lo meno si innamora della persona che lui pensa lei sia.