Checco Zalone e il Covid-19: ecco il video di L'immunità di gregge

Il comico pugliese ha pubblicato un nuovo video con una canzone sulla pandemia che stiamo vivendo, in stile Domenico Modugno e con la consueta genialità nel catturare e raccontare lo spirito del tempo.

C'è poco da fare: nessuno in questo momento in Italia è capace di cogliere, inchiodare, assorbire e restituire lo spirito del tempo con la genialità dissacrante e sovversiva di Checco Zalone, alias Luca Medici.

Tolo Tolo e i suoi successi sembrano lontanissimi (eppure, senza di loro, la situazione del nostro cinema e dei nostri cinema sarebbe oggi ancora peggiore), e allora ecco che Zalone rompe il suo abituale silenzio e pubblica sui suoi social una canzone. Una canzone delle sue, una di quelle dove - appunto - racconta meglio di chiunque altro quello che stiamo vivendo: ovvero la pandemia, la quarantena, le paure e l'isolamento.

E se per il brano che faceva da traino a Tolo Tolo, Immigrato, Zalone utilizzava lo stile Celentano, qui il riferimento è a Domenico Modugno.