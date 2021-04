Checco Zalone e Helen Mirren, il video musicale del sorprendente duetto fra vaccini e Salento

News Cinema

La vacinada è il sorprendente e esilarante video musicale dedicato ai vaccini da Checco Zalone, direttamente dal Salento e con una delle sue abitanti ormai da anni, Helen Mirren.

Ci aveva deliziato con un divertente video direttamente dalla terrazza di casa, regalandoci un sorriso in pieno confinamento in casa. Ora Checco Zalone torna con un altro video musicale, questa voltà in piena campagna salentina, con una guest star sorprendente come Helen Mirren, ormai ospite fissa di quella terra come proprietaria di una bella masseria.

La Vacinada è il video musicale che spopolerà in questo periodo in cui i vaccini sono diventati speranza e pane quotidiano, anche se "la immunidad de gregge ancor no è arivada". Protagonisti due Oscar, il perché lo capirete solo vedendo fino alla fine questa imperdibile perla.