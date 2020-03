Che strano chiamarsi Federico!: il film da vedere e commentare insieme oggi con SimulWatch

News Cinema

Federico Fellini raccontato dall'amico e collega Ettore Scola. Appuntamento per vedere e commentare con la nostra app fissato alle 20:30.

Si parla di grande cinema italiano, oggi, con la visione condivisa del giorno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente negli store online: il film che vi proponiamo è Che strano chiamarsi Federico!, un documentario su Federico Fellini firmato da un suo amico e collega, Ettore Scola.

L'appuntamento per vedere tutti insieme il film e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi mercoledì 25 marzo alle ore 20:30

Leggi anche Tutti gli appuntamenti con SimulWatch della settimana

Uscito nelle sale italiane nel 2013, in occasione del ventennale della morte di Fellini, Che strano chiamarsi Federico è ricordo/ritratto di grandissima attualità in questo 2020 in cui si celebra invece il centenario della nascita di quello che è stato il più grande genio del cinema italiano.

Né puro documentario, né del tutto cinema di finzione, e nemmeno cinema del reale, Che strano chiamarsi Federico! è un omaggio affettuoso, uno di quei ricordi che un amico fa di un altro, in occasione di qualche ricorrenza.



Che strano chiamarsi Federico!: Il trailer del film in HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

L'appuntamento di domani con la visione condivisa SimulWatch sarà con: San Andreas!