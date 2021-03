Che fine ha fatto Nikolaj Coster-Waldau? In arrivo per lui il thriller God Is A Bullet

News Cinema

Dopo Domino di Brian De Palma, l'attore danese reso una star da Il Trono di Spade è stato scelto da Nick Cassavetes come protagonista di God Is A Bullet. Al suo fianco, il premio Oscar Jamie Foxx.

Dov'è finito Nikolaj Coster-Waldau, alias il Jaime Lannister de Il Trono di Spade? Tranquilli, non abbiamo perso le sue tracce, e infatti, dopo Domino di Brian De Palma, lo ritroveremo in un action-thriller intitolato God Is A Bullet.

Diretto da Nick Cassavetes, che per noi resterà sempre il regista del sentimentale Le pagine della nostra vita, God Is A Bullet si arricchisce anche del premio Oscar Jamie Foxx. A fargli compagnia saranno January Jones alias Betty Draper di Mad Men e Maika Monroe alias la protagonista dell'horror It Follows. Nel film Nikolaj Coster-Waldau interpreterà un detective di nome Bob Hightower a cui una setta satanica uccide la moglie e rapisce la figlia. Frustrato dall'inconcludenza delle indagini, l'uomo lascia la polizia, si tatua il corpo e si infiltra nella setta per poter arrivare al capo e incastrarlo. Ad aiutarlo in questa missione sarà l'unica vittima femminile scampata al folle gruppo (Maika Monroe). A Jamie Foxx andrà un ruolo secondario, quello di un personaggio chiamato The Ferryman.

God Is A Bullet vedrà il primo ciak il 24 maggio ed è tratto dall'omonimo romanzo di Boston Teran e sceneggiato dallo stesso Cassavetes, che ha dichiarato: "Sono felice di cominciare la lavorazione di God Is A Bullet con il mio amico e produttore Michael Mendelsohn. E’ un film magnifico e ultra-dark che fa davvero paura ma è nello stesso tempo liberatorio, ispirato a fatti realmente accaduti e con il miglior cast possibile".

Tornando a Nikolaj Coster-Waldau, lo ricordiamo anche nel dramma carcerario del 2017 La fratellanza, in Gods of Egypt al fianco di Gerard Butler e nell'horror La madre. L'attore danese ha esordito nel 1994 come protagonista del thriller Il guardiano di notte e il suo primo film internazionale è stato Enigma.