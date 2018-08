Che fine ha fatto il Black Adam di Dwayne Johnson? Arriverà, arriverà...

Con la fresca notizia del sequel di Grosso guaio a Chinatown ancora in mente, torniamo a parlare di Dwayne Johnson e del suo ingresso nel mondo dei supereroi. Black Adam è il personaggio che avrebbe dovuto interpretare, come annunciato da lui stesso ormai svariato tempo fa. L'apparizione sarebbe dovuta avvenire in Shazam!, film che segna il cambio di toni da cupi a vivaci nell'universo cinematografico della DC Comics. Dopo Justice League, i personaggi concorrenti della Marvel stanno cercando un'evoluzione andando un po' ognuno per la sua strada senza avere necessariamente una coerenza negli stili narrativi. Invece per Shazam, i produttori (tra cui lo stesso Johnson) hanno pensato che Black Adam avrebbe meritato qualcosa di più, soprattutto in solitaria. Quindi, prima di vedere eroe e anti-eroe confrontarsi nello stesso film, Dwayne Johnson deve esordire in un cinecomic da solo e solo nel film successivo Shazam e Black Adam potranno sfidarsi.

"Stiamo a buon punto con la sceneggiatura e siamo entusiasti di come stia venedo fuori la storia" dice il produttore Hiram Garcia che sta delineando gli snodi narrativi insieme allo sceneggiatore di Rampage, Adam Sztykiel. "Dwayne è lui stesso un supereroe vivente e vogliamo creare per lui il migliore personaggio che possa calzare il suo fisico, la sua indole e la sua personalità". "Black Adam è un anti-eroe con una backstory affascinante e crede nella giustizia a modo suo" continua Garcia, "è stato uno schiavo, ha liberato la sua gente e quando parlammo anni fa alla Warner Bros. di questo personaggio per Dwayne, tutti fummo d'accordo. Durante lo sviluppo di Shazam e Black Adam, ci è sembrato naturale che ognuno avesse il suo personale senza che nulla di entrambi venisse sacrificato". L'uscita di Black Adam non è ancora stata annunciata, ma il film non arriverà prima dell'estate 2020.