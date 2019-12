Che fine ha fatto Bernadette?: una clip del film per cui Cate Blanchett è candidata al Golden Globe

News Cinema

Diretto da Richard Linklater, il film debutterà nei cinema italiani giovedì 12 dicembre.

Il nuovo film di Richard Linklater è tratto da un curioso romanzo, ed è altrettanto curioso. Si chiama Che fine ha fatto Bernadette?, è sospeso tra commedia e dramma (ma la bilancia pende assai di più dalla parte della commedia) e racconta la storia di una donna, in passato geniale architetto e ora in preda alla misantropia più totale, che vive a Seattle in una vecchia casa sconquassata col marito brillante informatico e una figlia che adora incondizionatamente.

A interpretare Bernadette c'è la grande Cate Blanchett, che per questo ruolo ha ottenuto una candidatura al Golden Globe come miglior attrice protagonista in un film commedia o musicale.

Bernadette si è reclusa dal mondo e dagli altri (lasciamo che sia il film a spiegarvi il perché) e vive nascosta dietro una barriera fatta di occhiali da sole alla Greta Garbo, modi burberi e sarcasmo feroce. Tutto questo non basta però a nascondere la sua umanità.

Un perfetto esempio di chi sia Bernadette Fox è contenuto in questa clip, che vale come anteprima del film e come assaggio della recitazione di Cate Blanchett.

