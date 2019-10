Che fine ha fatto Bernadette? Ecco Cate Blanchett nel poster italiano esclusivo del film di Richard Linklater

News Cinema

Il film arriverà nei cinema italiani il 12 dicembre.

A 5 anni dal grande successo di critica e pubblico di Boyhood e a tre dal riuscitissimo Tutti vogliono qualcosa, il regista di School of Rock e della trilogia di Prima dell'alba, Prima del tramonto e Before Midnight Richard Linklater torna sul grande schermo, dal 12 dicembre prossimo nei cinema italiani, con Che fine ha fatto Bernadette?, una commedia brillante che vede protagonista il Premio Oscar Cate Blanchett, circondata da un eccellente cast che comprende Billy Crudup, Kristen Wiig, Judy Greer e Laurence Fishburne.

Nel film, basato sul romanzo best-seller di Maria Semple Dove vai Bernadette? pubblicato nel 2012, Cate Blanchett è una donna elegante, con un viso splendido nascosto dietro occhialoni da diva, come vediamo nel poster ufficiale italiano che vi presentiamo qui sotto in anteprima esclusiva: