Charlize Theron spiega cosa debba fare un uomo per conquistarla adesso

In un momento felice della sua carriera, Charlize Theron si diverte a spiegare cosa deve avere un uomo per avviare una relazione con lei.

45 anni, un Oscar, una carriera quasi ventennale ormai anche da produttrice, Charlize Theron non è soltanto un'attrice stimata a Hollywood, ma è da sempre considerata una delle donne più belle del mondo. In un anno che, a dispetto delle difficoltà dell'industria intera, le ha portato comunque il popolare action Netflix The Old Guard, in previsione di un suo ritorno con Atomica Bionda 2 e Fast & Furious 9 nel 2021, Charlize ha serenamente dichiarato di recente di essere single da cinque anni. Incalzata sulla questione partner nel Drew Barrymore Show, Charlize Theron ha accettato il classico gioco in cui bisogna dichiarare "cosa debba avere un uomo per sedurla"- Non essendo però più un'ingenua e avendo fortunatamente un discreto senso dell'umorismo, Charlize ha risposto quanto segue:

Credo di essere in un momento della mia vita in cui un uomo dovrebbe essere pronto a giocare da professionista. Non nel senso che pensate, nel senso di... la mia vita è davvero buona adesso, quindi farebbe meglio a portare qualcosa che sia allo stesso livello e magari meglio. Perché a questo punto non accetto nulla di meno.