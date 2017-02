Charlize Theron reciterà nel thriller Need to Know

Charlize Theron produrrà e interpreterà come protagonista per la Universal l'adattamento cinematografico del romanzo di prossima pubblicazione Need to Know, scritto da Karen Cleveland.

Protagonista del testo è una donna di famiglia che lavora come analista alla CIA. Un giorno, mentre cerca di decriptare dei file necessari per smascherare un agente russo sotto copertura nel terreno statunitense, la donna compie una scoperta che metterà in pericolo non soltanto al sua vita, ma anche quella dei suoi cari.

I prossimi film in cui vedremo Charlize Theron sono ad aprile Fast and Furious 8 (titolo originale The Fate of the Furious) dove interpreterà il cyber-criminale "cattivo" del film, mentre ad agosto negli Stati Uniti uscirà anche The Coldest City, un altro thriller. Tra i progetti della Theron c'è anche Tully, commedia che rappresenta una reunion con la sceneggiatrice Diablo Cody e il regista Jason Reitman, con i quali aveva realizzato Young Adult.