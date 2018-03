Charlize Theron madre stressata nel trailer ufficiale di Tully, il nuovo film di Jason Reitman

Ti svegli, e hai ancora sonno perché il neonato non t'ha fatta dormire granché. Prepari la colazione, porti la grande a scuola cerchi di lavorare mentre quella di mezzo sta a casa con la febbre. E poi c'è da portare la grande a judo, il laboratorio d'arte di quella di mezzo, il pediatra della piccola, la spesa, il bucato, il lavoro, le telefonate arretrate, gli amici da invitare a cena.

Insomma, la vita di una madre, nel mondo di oggi, è assai complicata. E magari anche quella dei padri, che in alcuni casi fanno almeno tanto quanto, tranne allattare e rimanere incinti.

Questioni di generi a parte, è un po' questa la storia di Tully, il nuovo film di Jason Reitman. La storia di una Charlize Theron madre di tre figli che davvero è arrivata al limite, tanto che suo fratello Mark Duplass gli fa arrivare a casa una tata giovane e determinata con la faccia simpatica di Makckenzie Davis in grado di aiutarla un po'. Certo, cedere le redini a qualcun altro non sempre è facile, ma poi le cose migliorano, e magari si trova anche una nuova amica nella ragazza che ti sta aiutando coi bambini.

Tully, seconda collaborazione tra Reitman e Theron dopo Young Adult, debutterà negli USA il 20 aprile, mentre in Italia dovremo attendere fino al 3 maggio.