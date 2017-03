Charlize Theron è un'Atomic Blonde: prime foto e teaser del nuovo action movie (in attesa del trailer)

Nel fine settimana al South by Southwest di Austin, forse oggi il più importante e cool festival di cinema indipendente degli Stati Uniti (con buona pace del Sundance), si terrà l'anteprima mondiale di un film molto atteso: Atomic Blonde, dove la bionda atomica del titolo è un'agguerritissima Charlize Theron.

E di questo film Entertainment Weekly ha appena pubblicato le prime immagini, che vedete di seguito.

Il film è tratto da un fumetto di Anthony Johnston, "The Coldest City", adattato dal Kurt Johnstad già sceneggiatore di 300, e vede protagonista la Theron nei panni di Lorraine Broughton, una spia inglese alle prese con una missione impossibile nel contesto esplosivo della Berlino di fine anni Ottanta, a un passo dal crollo del Muro e dell'Impero Sovietico.

A dirigere il film è il regista designato di Deadpool 2, David Leitch che aveva già firmato con Chad Stahelski la regia del primo John Wick: e mentre il collega si è dedicato da solista al sequel che debutterà in Italia la prossima settimana (ma noi, John Wick 2, lo abbiamo già recensito), Leitch ha deciso di affrontare questo progetto, mantenendo, secondo quanto possiamo vedere anche dai primi teaser del trailer, lo stesso stile fatto di lunghe, complesse ed eleganti coreografie d'azione che la Theron ha affrontato in prima persona.

L'impegno dell'attrice sudafricana è dettato anche dal fatto che Atomic Blonde la vede protagonista anche come produttrice: era stata lei infatti, cinque anni fa, ad assicurarsi con la sua partener produttiva Beth Cono i diritti del fumetto di Johnston.

A questo punto, non resta altro che aspettare le prime reazioni americane al film e il primo, vero trailer, che dovrebbe fare il suo debutto online venerdì, alla vigilia dell'anteprima di Austin di Atomic Blonde. Che, in Italia, sarà nei cinema a partire dal prossimo 7 agosto, distribuito dalla Universal.