Charlize Theron e Niki Caro faranno un film sulle donne e il surf ispirato a una storia vera

Già collaboratrici in passato, Charlize Theron e Niki Caro riuniranno le forze per un film Netflix sulla discriminazione di genere nel surf.

Charlize Theron ha intenzione di produrre con la sua Denver and Delilah un film Netflix che forse la vedrà anche in veste di attrice e che racconta di donne surfiste. Lo farà insieme alla regista Niki Caro, che di recente ha diretto Mulan e con cui ha collaborato per North Country - Storia di Josey.

Il progetto non ha ancora un titolo, ma la sua fonte di ispirazione è l'articolo del New York Times The Fight for Gender Equality in One of the Most Dangerous Sports on Earth. Scritto da un certo Daniel Duane, condanna la disuguaglianza di genere in uno sport bello e rischioso come il surf su onde giganti e parla di una serie di coraggiose surfiste che lottarono contro questa discriminazione. Erano Bianca Valenti, Andrea Moller, Paige Alms e Keala Kennelly, e si batterono per l'inclusione delle donne nelle gare, appannaggio esclusivo degli uomini.

Si parla di surf su onde giganti (Big Wave Surfing) quando le onde da cavalcare sono alte più di 6 metri. Generalmente sono di circa 20metri e nell'inverno 2019-2020 a domare l'onda più gigantesca di tutte è stata una donna.

Visto il tema affrontato dal film di Niki Caro con Charlize Theron, dobbiamo aspettarci qualcosa di molto dissimile, ad esempio, da Un mercoledì da leoni o Point Break. Al cinema, comunque, si parla molto più di surfisti che di surfiste. Le uniche eccezioni sono Soul Surfer, del 2011, e Paradise Beach, con Blake Lively. A scrivere la sceneggiatura del film ci penserà Becky Johnston (Il principe delle maree, Sette anni in Tibet), e ci auguriamo davvero che Charlize interpreti una delle protagoniste, cosa di cui ancora non abbiamo conferma.