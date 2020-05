Charlize Theron... e Luca Marinelli nelle prime foto del cinecomic The Old Guard!

News Cinema

Nel film The Old Guard, tratto da un fumetto action di fantascienza, nel cast con Charlize Theron, Matthias Schoenaerts e Chiwetel Ejiofor c'è anche il nostro lanciatissimo Luca Marinelli. Lo vedremo su Netflix il 10 luglio.

Il 10 luglio arriverà su Netflix un film intitolato The Old Guard, diretto da Gina Prince-Blythewood, regista scelta inizialmente per lo spin-off di Spider-Man, Silver and Black, rimasto in stallo. The Old Guard è l'adattamento dell'omonimo fumetto action sci-fi di Greg Rucka e Leandro Fernandez. Nelle prime foto che vi mostriamo vediamo la protagonista, Charlize Theron e tra i protagonisti anche un attore a noi caro come Luca Marinelli, sempre più apprezzato anche all'estero.

Il film ha nel cast altri nomi noti come Chiwetel Ejiofor, KiKi Layne, Marwan Kenzari e Matthias Schoenaerts.

Nella storia, Charlize Theron è Andromaca di Scitia, una guerriera plurisecolare, morta innumerevoli volte, ogni volta resuscitata e di nuovo pronta a combattere. Nel mondo di oggi è a capo di un team di altri immortali che combattono contro trafficanti di essere umani, terroristi e chiunque prenda di mira deboli e innocenti. Questa squadra speciale deve inoltre sfuggire a un agente della CIA, che è anche uno storico (Ejiofor) che ha scoperto le loro identità.