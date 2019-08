Charlie Says: in una clip esclusiva del film, Manson illustra la delirante teoria dell'Helter Skelter

News Cinema

Diretto da Mary Harron, arriva al cinema il 22 agosto il film che racconta la vera storia delle giovani assassine, prima e dopo la condanna.

Sono passati da pochi giorni i 50 anni della strage di Bel Air in cui persero tragicamente la vita Sharon Tate e i suoi ospiti, e quella successiva dei coniugi La Bianca perpetrate dai seguaci della cosiddetta Manson Family, la comune di giovanissimi riunitasi intorno all'ex carcerato Charles Manson, carismatico guru imbonitore, padrone assoluto di questi ragazzi adolescenti o poco più grandi scappati di casa, alla ricerca di una guida nella grande stagione della libertà cui proprio i loro crimini misero per sempre fine.

Che la controcultura hippy avesse prodotto una simile mostruosità fu un vero shock culturale, ma ancora più lo fu il fatto che giovanissime ragazze, per lo più provenienti da buone famiglie borghesi, fossero arrivate a compiere crimini tanto orrendi, affidando ciecamente il proprio corpo e la propria mente a un diabolico manipolatore come Manson.

Il 22 agosto arriva sui nostri schermi uno dei film più interessanti sull'argomento (toccato anche da C'era una volta... a Hollywood di Tarantino e dalla seconda stagione della serie tv Manhunter, ambientata anni dopo le vicende). Si tratta di Charlie Says, diretto dalla regista di American Psycho e The Notorious Betty Page, Mary Harron e ispirato a due libri sull'argomento, soprattutto a quello dell'attivista femministaKarlene Faith, da poco scomparsa, che seguì, in qualità di insegnante, Leslie Van Houten (Lulu), Patricia Krenwinkel (Katie) e Susan Atkins (Sadie) dopo la loro condanna e durante l'iniziale detenzione in un carcere di massima sicurezza.

A interpretare le ragazze nel film sono rispettivamente le bravissime Hannah Murray (la Gilly del Trono di spade), Sosie Bacon (figlia di Kevin Bacon e Kyra Sedgwick) e Marianne Rendòn, mentre Karlene è interpretata da Merritt Wever, che molti conoscono come la Denise di The Walking Dead.