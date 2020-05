Charlie Hunnam sarà il fotografo Ben Moon nel biopic Denali

News Cinema

Il libro di memorie, che racconta l'amicizia tra l'uomo e il suo cane, è stato pubblicato lo scorso gennaio. Alla produzione la Spyglass.

La Spyglass Entertainment metterà presto in produzione il biopic Denali, che vedrà protagonista Charlie Hunnam (King Arthur, The Gentlemen). La storia verrà adattata dal libro di memorie scritto dal fotografo Ben Moon e intitolato appunto Denali: A Man, a Dog and the Friendship of a Lifetime. La pubblicazione negli Stati Stati Uniti è avvenuta lo scorso gennaio. Il testo è a sua volta stato ispirato da un corto di otto minuti che nel 2015 è diventato un piccolo grande caso virale. Il lavoro sintetizzava i quindi anni di amicizia tra Moon e il suo cane, che gli è rimasto accanto nei momenti più oscuri della sua vita, come ad esempio il cancro che venne diagnosticato a Moon all’età di soli 29 anni. Appena il padrone riuscì a sconfiggere la malattia purtroppo toccò all’animale subire lo stesso destino.

Denali sarà scritto e diretto da Max Winkler, che collaborerà nuovamente con Hunnam dopo aver realizzato l’imminente Jungleland. Lanciato dalla serie TV di culto Sons of Anarchy, Charlie Hunnam ha ottenuto il suo maggior successo cinematografico grazie a Guillermo del Toro e al blockbuster Pacific Rim. Tra i lungometraggi girati recentemente dall’attore c’è anche una nuova versione di Papillon in cui condivide lo schermo col premio Oscar Rami Malek (Bohemian Rhapsody).