Charlie Hunnam ha iniziato le riprese del film pugilistico Jungleland

Dopo essere diventato un attore di culto grazie alla serie TV Sons of Anarchy, Charlie Hunnam sta oggettivamente faticando ad affermarsi anche al cinema. Film di qualità come ad esempio King Arthur non hanno purtroppo trovato il favore del pubblico. Anche il remake di Papillon, appena uscito in America, è sato lanciato in sala in pochissime sale, nonostante si tratti di un prodotto di tutto rispetto.

Adesso Hunnam ha scelto di affiancare Jack O'Connell e Jessica Barden nel dramma pugilistico Jungleland, che sarà diretto da Max Winkler. Le riprese del film sono iniziate proprio oggi in Massachussets. La sceneggiatura, scritta da Theodore B. Bressman e David Branson Smith, vede un pugile di seconda categoria (O'Connell) e suo fratello (Hunnam) che devono attraversare l'America per chiudere con un ultimo incontro. Sulla strada però si imbattono in una compagna di viaggio inaspettata (Barden), la cui presenza metterà in discussione il rapporto fraterno tra i due uomini.Tra le società produttrici di Jungleland figura anche la Scott Free di Ridley Scott.

Un altro progetto che potrebbe finalmente lanciare la carriera sul grande schermo dfi Charlie Hunnam è quello che ha appena finito di girare: il thriller Triple Frontier diretto da J.C. Chandor. Insieme a lui nel cast Ben Affleck, Pedro Pascal e Oscar Isaac.