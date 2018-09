Charlie Hunnam entra nel cast di True History of the Kelly Gang

Charlie Hunnam, reduce da King Arthur e dal remake di Papillon, sarà nel cast di True History of the Kelly Gang, film corale diretto da Justin Kurzel, che in attesa di poter dirigere il bellico Ruin, dopo Assassin's Creed, si dedicherà a questo gangster movie basato su una storia vera.

La sceneggiatura è tratta dal libro omonimo di Peter Carey, dedicato alla figura del fuorilegge australiano Ned Kelly, portato qui sullo schermo da George McKay. Il resto del cast comprende già Russell Crowe, Nicholas Hoult ed Essie Davis.

Nato nel 1854 e morto nel 1880 per impiccagione, Kelly fu un brigante esperto nel furto di bestiame, la cui violenza nasceva anche dalle tensioni vissute nella colonia di Victoria, per gli abusi commessi dalla polizia britannica. Pericoloso ma giudicato da gran parte della popolazione come un eroe, fu infine arrestato e sarebbe stato graziato, se il governatore avesse voluto ascoltare l'urlo della popolazione, confluito in una petizione da 32.000 firme. Non avvenne, e Kelly fu giustiziato.

La sua storia è stata già raccontata sin dagli albori del cinema: il personaggio è stato rappresentato già in un film del 1906, anche se i più ricorderanno Heath Ledger nel Ned Kelly del 2003. Prima ancora comunque Tony Richardson aveva diretto Mick Jagger in persona in I fratelli Kelly (1970).